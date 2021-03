300 Assunzioni Ferrovie Svizzere. Tutti i dettagli per candidarsi

Nuove opportunità di lavoro grazie alle selezioni indette da Ferrovie Svizzere per nuove assunzioni previste da progetto delle nuove Officine FFS. Ecco come candidarsi.

Ferrovie Svizzere ha aperto le selezioni per circa 300 assunzioni previste grazie alla realizzazione di nuovo stabilimento industriale che sorgerà in Canton Ticino. Di seguito tutte le informazioni per candidarsi.

Assunzioni Ferrovie Svizzere – Officine di Cascione

Il giornale Corriere del Ticino ha riportato la notizia in un articolo nel quale si evidenzia il progetto di realizzazione del nuovo stabilimento industriale Officine FFS che sorgerà a Castione, frazione del comune svizzero di Arbedo-Castione, nel Canton Ticino. Il Gruppo Ferrovie Svizzere ha in programma la realizzazione di un nuovo impianto all’avanguardia per la manutenzione di elettrotreni, treni regionali e altri convogli.

La cifra di investimento prevista è di 360 milioni di franchi, e avrà una ricaduta sul piano delle assunzioni con l’inserimento di 300 risorse.

Chi può candidarsi?

Le selezioni delle Ferrovie Svizzere nel nuovo stabilimento di Castione saranno rivolte a profili specialistici, con competenze egli ambiti della polimeccanica, dell’ingegneria e della diagnostica. Prevista la formazione di 60 apprendisti per i giovani anche senza esperienza.

Ferrovie Svizzere

Il Gruppo FFS – Ferrovie Federali Svizzere gestisce buona parte della rete ferroviaria svizzera. Le SBB CFF FFS sono un’impresa pubblica costituita come Società anonima (SA) di diritto speciale e retta dalla Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS). Il capitale è detenuto totalmente dalla Confederazione svizzera. La sede centrale si trova a Berna.

Le FFS sono suddivise in quattro Divisioni e sette settori. Ad oggi impiegano oltre 33 mila collaboratori, di cui più di 14.600 nel trasporto viaggiatori, oltre 3.200 nel trasporto merci e quasi 10.000 nelle infrastrutture.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Ferrovie Svizzere e alle offerte di lavoro nelle Officine FFS potranno candidarsi tramite online sul sito Ferrovie Svizzere (Lavora con noi) inviando il cv tramite l’apposito form online. Al momento bisognerà attendere la realizzazione del progetto.