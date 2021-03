400 assunzioni a Cremona: come candidarsi

A Cremona grazie alla costruzione di un nuovo polo logistico sono previste centinaia di assunzioni. Vediamo come candidarsi.

A Cremona ci saranno nuove opportunità di lavoro grazie alla costruzione del nuovo polo logistico che sorgerà lungo via Mantova e richiederà l’assunzione di circa 400 risorse. Ecco tutte le informazioni per candidarsi alle selezioni in programma.

Assunzioni a Cremona

Il quotidiano La Provincia di Cremona ha riportato la notizia in un articolo dedicato al centro logistico che verrà realizzato a breve. La realizzazione è prevista per l’autunno/inverno 2021 e sorgerà nei pressi di Cremona. L’operazione richiederà l’assunzione di centinaia di persone.

A realizzare il nuovo polo logistico sarà la Lcp (Logistics Capital Partners), azienda internazionale specializzata in gestione patrimoniale e progetti di sviluppo in ambito immobiliare.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove strutture nell’area ex Vanoli, alle spalle del quartiere San Felice. La zona interessata ha un’estensione di 300mila mq. Di questi 110mila mq ospiteranno magazzini ed impianti logistici. L’area, situata nei pressi della A21 e della rete stradale esterna alla città, possiede una rilevanza strategica per il settore della logistica, benché sarà necessario intervenire anche per migliorare la viabilità.

Logistics Capital Partner, promotrice del progetto

La Logistics Capital Partnerè un asset manager europeo specializzato nel campo della logistica immobiliare. Fondata nel 2015, la società lavora su tre assi principali, quali gestione di progetto, gestione delle risorse e consulenza in materia di investimenti. Lcp ha sede principale a Londra e possiede uffici anche in Italia, a Milano, in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Lussemburgo.

Offerta di lavoro

Le assunzioni saranno rivolte per la ricerca di magazzinieri, responsabili di magazzino e addetti alle operazioni di carico, scarico e movimentazione di merci o prodotti. Data l’ampiezza della struttura, inoltre, si può ritenere che le selezioni saranno aperte anche ad altri profili, tra cui impiegati e personale da adibire a funzioni tecniche.

Come candidarsi

Per le candidature è necessario attendere ulteriori notizie. Gli interessati alle assunzioni a Cremona che saranno effettuate devono attendere la realizzazione del nuovo polo logistico e il contestuale avvio dei processi di selezione per il personale da impiegare.