A Lecce migliaia di assunzioni per il nuovo Parco eolico

Nuove opportunità di lavoro in Puglia per il progetto del nuovo Parco eolico marino che verrà costruito a Lecce. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

In Puglia sono prevista oltre 4000 assunzioni grazie al progetto per la realizzazione del Parco eolico marino. Le nuove risorse saranno impiegate nella costruzione e nella manutenzione della struttura. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi per essere inseriti.

Offerte di lavoro Parco eolico marino

L’annuncio arriva dalle due società la Falck Renewables e la BlueFloat Energy che dovranno realizzare il progetto. La nota informa che, a breve, le aziende depositeranno i documenti autorizzativi per l’avvio in Puglia di un nuovo progetto per il settore dell’offshore eolico. Si tratta, nello specifico, di un Parco eolico galleggiante, che verrà realizzato nel mare della provincia leccese e per il sono previste migliaia di assunzioni.

Le selezioni riguarderanno assunzioni, nella fase inziale di costruzione del Parco eolico, di 1500 addetti fino a raggiungere le 4000 unità. Infine terminata la realizzazione del Parco eolico sono previste 150 risorse a contratto indeterminato che si dovranno occupare della manutenzione.

Figure ricercate

Sono ricercate persone da impiegare in attività di fabbricazione ed assemblaggio delle strutture che compongono la piattaforma eolica. In seguito gli inserimenti sono rivolti a personale di manutenzione. Pertanto le offerte di lavoro sono rivolte a profili operativi e tecnici, installatori, impiantisti, operai ed elettricisti.

Le aziende

La Falck Renewables SpA è un operatore internazionale nel campo delle energie rinnovabili, attivo nello sviluppo, nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia pulita. Fornisce, inoltre, servizi altamente specializzati di gestione energetica, sia a produttori sia a consumatori di energia, sfruttando l’esperienza anche per la gestione tecnico-amministrativa di impianti di terzi.

La BlueFloat Energy ha sede centrale in Spagna, a Madrid. Il gruppo ha una visione aziendale di accelerare lo sviluppo globale dell’eolico offshore come fattore chiave per la transizione energetica e la crescita economica. BlueFloat Energy, infatti, sta sviluppando progetti di energia eolica offshore in più aree geografiche.

Utilizzando l’infinita risorsa eolica offshore del mondo, investono in nuovi progetti dallo sviluppo iniziale fino alla decisione di investimento finale e oltre. Sfruttano l’esperienza unica nell’eolico offshore galleggiante, fornisce alleanze strategiche con sviluppatori locali per supportare e accelerare nuove opportunità per creare progetti eolici offshore pronti per la costruzione e bancabili.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni in arrivo a Lecce per il Parco eolico devono attendere l’avvio delle selezioni ufficiali per la costruzione dell’impianto galleggiante. Inoltre, per conoscere altre opportunità d’impiego, potete visitare la nostra pagina dedicata alle aziende che assumono.