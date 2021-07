Offerte di Lavoro Accor Hotels, ecco come candidarsi

Nuove offerte di lavoro per i giovani nel settore alberghiero grazie alle selezioni indette dal gruppo alberghiero francese Accor. Vediamo tutte le informazioni per candidarsi.

Accor è un gruppo attivo nel settore alberghiero e ha aperto selezioni per nuove assunzioni di personale in Italia e all’estero. Sono attive diverse offerte di lavoro in Italia e numerose opportunità di impiego all’estero.

Il gruppo Accor Hotels

AccorHotels è uno dei principali gruppi alberghieri francese a livello mondiale. Nel 2015, AccorHotels contava oltre 3.800 alberghi, 180.000 dipendenti ed era il primo gruppo alberghiero d’Europa.

Presente in Italia dal 1976 con il marchio Ticket Restaurant, Accor Services offre oggi alle aziende e agli enti pubblici una gamma completa di servizi.

Dal 2 luglio 2010 la società viene quotata separatamente dalla Hotelerie con il nome di Edenred S.A., ed il titolo viene molto apprezzato dalla borsa. “Ticket Restaurant®” è un marchio registrato da Edenred S.A..

Offerte di lavoro in Italia

Le offerte di lavoro Accor in Italia sono rivolte a candidati per vari profili. Anche a giovani senza esperienza, per i quali sono disponibili stage negli hotel.

Al momento il Gruppo è alla ricerca di varie figure, anche in vista di nuove aperture. Sono disponibili posti di lavoro in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Campania.

Figure ricercate

HABITA79 HOTEL&SPA – POMPEI (NAPOLI)

Front Office Manager;

Guest Service Agent – Receptionist day/night;

SPA Manager;

SPA Therapist.

MERCURE BERGAMO CENTRO PALAZZO DOLCI – BERGAMO

Addetto/a Ricevimento Diurno;

Addetto/a Ricevimento Turnante;

Portiere di notte.

ALTRE SEDI

Cameriere/a – Novotel Parma Centro;

Cameriera/e di sala-bar – Novotel Brescia 2 – Brescia;

Cuoco/a – Novotel Parma Centro;

Executive Chef – Novotel Brescia 2 – Brescia;

Receptionist – Hotel Ibis Styles Parma Toscanini – Parma;

Receptionist, Kitchen, Restaurant – MGallery Grand Hotel Palazzo Location – Livorno;

Restaurant General Manager – Sofitel Rome Villa Borghese Location – Roma;

Segretario/a di Ricevimento – Turnante Polivalente – Ibis Milano Fiera;

Tecnico della Manutenzione – Novotel Milano Linate.

Lavoro all’estero

Al momento sono oltre 3903 le selezioni in corso, distribuite tra Europa, Africa, Asia, Medio Oriente, Nord e Sud America, e Pacifico. Si ricerca personale per i settori Amministrazione, Management, Pulizie, Marketing e Comunicazione e Ristorante. E ancora per le aree Bar, Benvenuto, Reception, Customer Experience and Loyalty, Cucina, Prenotazioni, Seminari e Banchetti. Ed infine in ambito Manutenzione e Sicurezza, Digital, Risorse Umane, Acquisti, Vendite, Revenue Management, Finanza e in altri settori.

Altre posizioni aperte sono disponibili in Austria, Ungheria, Olanda, Russia, Belgio, Irlanda, Polonia e Spagna. In Portogallo, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Romania e Regno Unito. Numerose anche le assunzioni in Stati Uniti, Brasile, Messico, Algeria, Marocco, Giappone, Cina, India, Emirati Arabi e molti altri Paesi.

Formazione del personale

La Learning & Development Strategy – The Academy organizza corsi di formazione per tutto il personale. I percorsi formativi sono erogati con tecnologie di blended learning, sia on site che on line. Sono disponibili attività in modalità e-learning e classi virtuali.

Benefit previsti

Il gruppo prevede incentivi variabili basati sulle prestazioni del personale e sul raggiungimento di obiettivi collettivi. Il contratto di lavoro comprende assistenza sanitaria, assicurazione personale e pensionistici.

Come candidarsi

Per candidarsi consigliamo di accedere al sito Accor Hotels nella sezione Lavora con noi www.accorhotels.com. Verificare le offerte di interesse e registrare il curriculum vitae nel data base aziendale. Sarà attivato il job allert che avviserà quando ci saranno nuove offerte di lavoro. In seguito attendere la risposta da parte dell’azienda.