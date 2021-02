Aldi nuove offerte di lavoro in Italia. Come candidarsi

Aldi supermercati offre nuove opportunità di lavoro per i giovani. Sono aperte le selezioni per assunzioni nei punti vendita e in sede. Vediamo tutte le informazioni per candidarsi.

Aldi cerca personale da inserire pressi i punti vendita anche in previsione di nuove aperture e da inserire in sede. Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso e come candidarsi alle offerte di lavoro Aldi. Vi diamo anche informazioni utili sull’azienda e le carriere.

Il gruppo Aldi

ALDI (acronimo di ALbrecht-DIscount) è una multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, ed è una delle principali aziende del mondo nel suo settore. Il principale concorrente è Lidl. Oggi Aldi è l’ottava catena distributiva al mondo per fatturato ed è presente in 18 Paesi tra Europa, America e Australia, con oltre 6.200 punti vendita. A maggio 2015, la controllata austriaca di Aldi Süd, Höfer, ha annunciato l’intenzione di entrare in Italia, e a dicembre ha creato una srl con base amministrativa a Verona e poco dopo apre il sito internet ufficiale e incomincia la ricerca di immobili.

Nel dicembre 2016 sono partiti i cantieri per la costruzione del polo logistico a Oppeano (VR) inaugurato nel corso dell’anno successivo. Nel 2018, Aldi Italia lancia la sua pagina su Facebook.

I primi 10 negozi sono stati aperti contemporaneamente il 1º marzo 2018, a essi sono seguite altre 40 aperture nel nord Italia, raggiungendo quota 50 punti vendita a fine 2018. Dopo aver raggiunto un numero di 51 punti vendita in sei regioni del nord Italia nel primo semestre, Aldi chiude il 2019 raggiungendo quota 78 negozi.

Offerte di lavoro Aldi

Le offerte di lavoro Aldi sono rivolte a diplomati e laureati. In questo periodo eleziona risorse da inserire in Veneto, presso la sede di Verona. Inoltre, cerca vari profili per assunzioni nei negozi, anche in vista delle nuove aperture. I candidati selezionati saranno inseriti nelle aree Acquisti, Amministrazione, Comunicazione, Finanza e Contabilità. E nei settori IT, Legale, Marketing e Pubblicità, Risorse Umane e Vendite, o in altre aree.

Le figure ricercate nei punti vendita Aldi

Addetti vendite

Sede: Moniga del Garda e Villanuova sul Clisi (Brescia), Cremona

Addetti vendite categorie protette (Legge 68/99)

Sedi: Arcore (Monza Brianza), Piacenza, Verona e provincia (San Bonifacio)

Richiesti diplomati e disponibilità a lavorare su turni. Buona predisposizione al lavoro in team. Con esperienza nel ruolo nell’ambito della GDO, del settore Retail o della Ristorazione.

Manager Training

Sedi: Brescia, Camposampiero (Padova), Casalpusterlengo (Lodi), Cles (Trento), Como e provincia (Fino Mornasco), Cuneo, Forlì, Piacenza, Provincia di Trento, Rimini, Ronchi dei Legionari (Gorizia), San Giuliano Milanese (Milano), San Vito al Tagliamento (Pordenone)

L’offerta è rivolta a diplomati con esperienza da inserire a tempo indeterminato, attraverso un percorso di formazione teorica e on the job. Richiesta la lingua tedesca e avere doti relazionali, comunicative e di leadership.

Store Manager

Sedi: Bergamo, Bologna, Brescia e provincia (Breno e altre sedi), Cittadella (Padova), Como e provincia, Cremona, Ferrara, Fidenza (Parma), Forlì, Milano, Noale e Mestre (Venezia), Novara, Padova, Rimini, Rovereto (Trento), Somma Lombardo (Varese), Stezzano e Treviglio (Bergamo), Trento, Varese

Assistant Manager

Sedi: Bologna, Como e provincia (Cantù), Monza Brianza

Richiesta esperienza pregressa nella Grande Distribuzione Organizzata. L’offerta è rivolta a diplomati con attitudine al lavoro di squadra. Richieste anche spiccate doti di leadership, relazionali e comunicative, e orientamento agli obiettivi.

Area Manager

Sede di lavoro: varie sedi in Italia

L’offerta di lavoro è rivolta a laureati con conoscenza della lingua tedesca ed essere disponibili alla mobilità territoriale a livello nazionale e internazionale.

Per gli uffici di Verona e i centri logistici di Landriano e Oppeano si ricercano i seguenti profili:

Specialist Ufficio Acquisti Food;

Addetto Contabilità Fatturazione Passiva;

IT Consultant;

IT Engineer;

Assistente Gestione Ordini;

Stage Logistica e Servizi;

Addetto alle Pulizie Categorie Protette (Legge 68/99);

Communications Assistant;

Assistente Sviluppo Immobiliare;

Manager Sviluppo Immobiliare Area Torino.

Le assunzioni Aldi Italia vengono effettuate, prevalentemente, nei seguenti settori:

Amministrazione;

IT;

Finanza e Contabilità;

Risorse Umane;

Comunicazione;

Logistica;

Marketing e Pubblicità;

Acquisti;

Controllo Qualità;

Legale;

Sviluppo Immobiliare.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte lavoro Aldi visitare la pagina dedicata alle carriere del Gruppo, “Aldi Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.