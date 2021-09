Ales: nuovo bando di concorso per nuovi posti di lavoro

Ales, Arte Lavoro e Servizi Spa, la società in house del Ministero della Cultura (ex MiBACT) ha indetto un bando di concorso pubblico per nuovi posti di lavoro presso alcuni musei italiani, biblioteche, siti archeologici e strutture del comparto culturale presenti in Italia.

Si ricercano inoltre profili professionali per la sede centrale di Roma.

Poiché Ales S.p.a., è una società a capitale tutto pubblico, usa criteri e modalità per l’assunzione del personale e per il conferimento degli incarichi con principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, infatti quando c’è necessita di nuovo personale, Ales rende pubblici gli avvisi di selezione mediante il suo portale web.

Al momento Ales ricerca:

ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Sede di lavoro: Sibari

Attività:

interpretare mappe e cartografie;

effettuare controlli della pendenza del terreno;

elaborare dati di cartografica territoriale;

incrociare dati critici da varie fonti relative all’immobile;

effettuare valutazioni di impatto ambientale;

redigere relazione tecnica sulla fattibilità del progetto di edificazione o di ristrutturazione;

comprendere i risultati di indagini geognostiche;

interpretare i vari piani urbanistici in cui è collocata l’area;

stabilire se la zona è a rischio sismico;

interpretare le norme relative ai vincoli paesaggistici;

eseguire la stesura degli elaborati tecnici, progetti e capitolati di gara;

curare la progettazione degli appalti di opere pubbliche in supporto all’Ente appaltante.

Requisiti:

Laurea vecchio ordinamento o magistrale in Ingegneria edile-architettura o in Architettura, minimo 2 anni di esperienza in luoghi analoghi, iscrizione all’Albo degli Architetti.

Contratto di lavoro:

Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Scadenza:

Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 3 Ottobre 2021.

Sibari selezione addetto alla progettazione e rendicontazione BANDO (Pdf 320 Kb).

ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Sedi di lavoro: Perugia

Attività:

predisporre un contratto di lavoro conforme alla normativa vigente;

effettuare le comunicazioni obbligatorie agli Enti (Centro per l’Impiego, INPS, INAIL);

verificare l’effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori;

gestire la compilazione e la vidimazione dei libri obbligatori;

rilevare e classificare presenze e assenze;

contabilizzare ferie e permessi;

effettuare il calcolo di straordinari, trattenute fiscali, trattenute previdenziali, indennità, retribuzione netta;

effettuare le registrazioni contabili relative a stipendi e compensi, versamenti fiscali, contributi previdenziali e assistenziali;

svolgere le attività connesse alla chiusura della contabilità personale (compilazione modelli fiscali, registrazione costi globali del personale).

Requisiti:



Laurea vecchio ordinamento o specialistica, minimo 2 anni di esperienza nel ruolo.

Contratto di lavoro:

Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Scadenza:

Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 3 Ottobre 2021.

Perugia selezione addetto amministrazione del personale;

SPECIALISTA AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

Sedi di lavoro: Napoli

Attività:

analizzare le scelte strategiche o le operazioni straordinarie che l’Amministrazione mette in atto o che intende mettere in atto, in un’ottica di valutazione di opportunità e/o vincoli legali – amministrativi e contrattuali;

interagire con i vari servizi aziendali per quantificare la ricaduta delle scelte strategiche operate dall’Amministrazione nell’ambito del diritto amministrativo;

individuare soluzioni che tutelino le strutture a favore delle quali presta supporto;

individuare gli strumenti e le procedure di cui l’amministrazione si deve dotare e valutarne la validità giuridica.

Requisiti:



Laurea vecchio ordinamento o magistrale in Giurisprudenza, minimo 3 anni di esperienza nel ruolo.

Contratto di lavoro:

Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Scadenza:

Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro l’ 1 Ottobre 2021.

Napoli selezione specialista area legale amministrativa.

Le prove selettive prevedono la valutazione del curriculum vitae dei candidati, di un test tecnico a risposta multipla, di un colloquio conoscitivo, a carattere tecnico motivazionale.

Le domande dovranno essere presentate mediante l’apposita procedura online raggiungibile dalla pagina dedicata alle carriere della società, Ales Lavora con noi, selezionando il bando di interesse e cliccando su “Candidati”.