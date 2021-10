Alstom: nuove assunzioni in corso in tutta Italia

Alstom, la multinazionale francese leader dell’industria ferroviaria, assumerà personale.

Il gruppo ha presentato il piano per l’Italia e ha annunciato l’assunzione di 150 addetti nelle sedi di Bari, Bologna, Roma e Savigliano (CN) nei prossimi 18 mesi.

Alstom ha presentato il piano di sviluppo per l’Italia nel corso dell’incontro sulla Rivoluzione ecologica nel trasporto ferroviario tenutosi in occasione dell’Expo Ferroviaria alla Fiera di Milano. A spiegare le prospettive di crescita è stato Michele Viale, Direttore Generale Alstom Italia, che ha specificato come a rappresentare la sfida del futuro sia la mobilità green e digitale, e ha indicato nell’idrogeno l’obiettivo strategico per lo sviluppo del settore ferroviario in tutto il Paese.

Per conseguire i nuovi obiettivi, l’azienda ha bisogno di aumentare il personale, composto già da 3.500 addetti.la crescita potrebbe creare 150 posti di lavoro Alstom, presso le sedi in Piemonte, Puglia, Lazio ed Emilia Romagna.

Le assunzioni riguardano a personale con competenze in ambito STEM, tra cui figurano quindi fisici, matematici e ingegneri che lavoreranno nelle sedi presenti di Savigliano (CN), Bari, Roma e Bologna.

Gli interessati possono consultare la pagina dedicata alle selezioni del personale (Lavora con noi) presente sul sito internet dell’azienda. Da qui si possono conoscere le ricerche in corso presso il Gruppo e candidarsi seguendo l’apposita procedura online per inoltrare il cv ad Alstom.