Amazon, assunzioni e tirocini per giovani anche senza qualifica

Amazon Jobs è la piattaforma attraverso la quale lo stesso gruppo Amazon propone offerte di lavoro e recruiting.

E’ disponibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro anche all’estero. Attualmente sono disponibili profili per professionisti specializzati, laureati, neolaureati e studenti ancora in corso. Al candidato è richiesta la possibilità di lavorare con contratto full-time. Ma attenzione le selezioni sono aperte anche a giovani senza esperienza e qualifica. Ecco tutte le informazioni.

Sedi disponibili

In Italia Amazon offre oltre 500 opportunità di lavoro. Le sedi interessate dalle assunzioni sono: Lombardia, Piemonte, Lazio, Sardegna, Liguria, Abruzzo, Campania, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Puglia e Sicilia.

Categorie di lavoro

Le categorie più richieste sono Gestione operations e Distribuzione, IT, Pubblicità, Risorse umane e Gestione prodotti, programmi e progetti in ambito non tecnico. Ancora si richiedono Solutions Architect e Software Development, Finanza e contabilità, Legale, Data Science, Marketing e Servizio Clienti.

Offerte di lavoro Amazon Jobs

Nella sezione Programmi per studenti segnaliamo offerte per neolaureati e giovani universitari. Oltre 370 sono i tirocini disponibili con patto Full Time, Part Time e Stagionale. Al momento le risorse sono destinate per le sedi in Lombardia e Piemonte. Mentre all’estero ci sono disponibilità per Seattle, Singapore, Shangai, Londra, Dublino, Berlino, Monaco di Baviera e Seoul.

Come Candidarsi

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata Amazon Jobs (https://www.amazon.jobs/it) e visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili. A questo punto cliccando sulla posizione di interesse è possibile inviare il curriculum vitae attraverso il tasto Candidati ora.