Amazon: nuove assunzioni in Lombardia, tutte le informazioni.

Amazon, il colosso mondiale delle vendite on line si appresta ad assumere nuovo personale in Lombardia.

Precisamente ricerca 200 dipendenti da impiegare in vari ruoli presso gli uffici milanesi dal momento che si prepara ad ampliare la sede Corporate aumentando di 3 piani l’edificio del quartier generale Amazon. I nuovi uffici ubicati in Viale Monte Grappa verranno costruiti secondo gli standard di sostenibilità ed efficienza energetica come le altre sedi del Gruppo. Inoltre, includeranno open space, sale meeting e servizi adatti a consentire lavoro flessibile e in smart-working.

Amazon che ha già raggiunto l’obiettivo di fine anno di inserire 3000 dipendenti a tempo indeterminato, continua dunque ad investire sul territorio italiano, creando nuove strutture e ulteriori opportunità di impiego.

I 200 posti da ricoprire riguardano infatti vari settori, in ambito ingegneristico, finanziario e legale, ed anche nelle aree marketing e vendite.

Il trattamento economico prevede stipendi competitivi, buoni pasto e un’ampia gamma di benefit aziendali. Tra i vantaggi riservati al personale Amazon rientrano coperture assicurative, programmi di assistenza e congedi parentali estesi per tutte le tipologie di nuclei familiari.

Gli interessati possono intanto visitare la pagina riservata alle posizioni aperte (Lavora con noi) sul portale web del Gruppo. Qui è possibile conoscere tutte le ricerche di personale attive e candidarsi utilizzando l’apposito form online per l’inoltro del cv all’azienda.