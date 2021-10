Amazon: nuove assunzioni nei centri logistici d’Italia

Nuove assunzioni in arrivo da Amazon, il colosso mondiale dell’e-commerce che ricerca magazzinieri da inquadrare in tutti i centri logistici d’Italia. Contemporaneamente il gruppo annuncia anche l’aumento di stipendio per i i magazzinieri

le cui retribuzioni raggiungeranno i 1680 euro al mese lordi a partire dal 1° ottobre 2021. In vista dell’aumento dei salari, il gruppo ha stabilito un’integrazione salariale dell’8% rispetto agli standard del Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto e della Logistica.

In tal modo il salario passa dagli attuali 1.550 euro a 1.680 euro lordi mensili. L’aumento interessa i dipendenti di tutti i centri logistici, sia già operativi, che di nuova apertura (personale che lavora nei magazzini, nei centri di smistamento e nei centri di distribuzione).

L’azienda che dal 2010 ha investito in Italia più di 6 miliardi di euro creando circa 12.500 posti di lavoro a tempo indeterminato, unisce all’aumento salariale numerosi benefit e servizi di welfare aziendale continuando in tal modo a porsi tra le migliori aziende che assumono in Italia, come riconosciuto anche dalla certificazione Top Employer 2021 .

Attualmente sono numerose le selezioni attive per Addetti alla logistica in diverse regioni d’Italia. Le nuove opportunità di lavoro riguardano sia i centri di distribuzione già operativi che i nuovi.

Gli interessati possono visitare la sezione dedicata “Lavora con noi” presente sul portale web dell’azienda ove è anche possibile conoscere le posizioni aperte in e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.