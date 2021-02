Amazon: nuovi posti di lavoro a Magione ( PG )

Secondo il Corriere dell’Umbria, Amazon, la notissima azienda americana di e-commerce, ha pianificato l’apertura di un grande magazzino a Magione (PG) nei pressi dell’autodromo della cittadina umbra, nell’area commerciale che già accoglie il supermercato Eurospin e, porterà alla creazione di almeno 100 posti di lavoro.

Il magazzino servirà a stoccare le merci e avrà un’estensione di circa 7000 metri quadri. Dovrebbe entrare in funzione dal prossimo autunno. La nuova struttura servirà i clienti della provincia umbra. Oltre alle 100 assunzioni la struttura creerà ulteriori opportunità di lavoro grazie all’indotto.

Le assunzioni saranno dirette per 30 lavoratori che verranno assunti a tempo indeterminato. Tali figure saranno quelle di responsabili, magazzinieri e addetti allo stoccaggio e alla movimentazione delle merci, mentre le ditte esterne che si svolgeranno le consegne assumeranno invece 70 autisti addetti alle consegne tempo indeterminato. Le selezioni per l’area manageriale sono già in atto, quindi è già possibile candidarsi. Le assunziono per il magazzino invece iniziaranno in autunno.

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata al recruiting Amazon (Lavora con noi), ove è possibile conoscere tutte le attuali posizioni aperte e candidarsi online, compilando l’apposito modulo per inviare il cv.