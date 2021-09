Amazon, offerte di lavoro a diplomati anche in smart working

Nuove opportunità di lavoro per i giovani diplomati. Amazon ha pubblicato offerte di lavoro con la possibilità di scegliere la modalità smart working. E’ previsto un contratto a tempo determinato. Vediamo nel dettaglio le proposte di lavoro.

Amazon in questo periodo sta annunciando l’apertura di nuovi stabilimenti e di conseguenza sono necessarie nuove forze lavoro. Infatti è importante tenersi aggiornati per inviare il curriculum vitae e proporsi per lavorare.

In questo periodo a Chieti è possibile candidarsi per lavorare allo stabilimento di San Salvo. L’azienda ha comunicato la prossima apertura e a breve saranno pubblicate le offerte di lavoro e partiranno le selezioni. Per il ruolo di manager ci sono alcune offerte di lavoro da prendere in considerazione. Mentre per gli operatori di magazzino si dovrà aspettare il 2022.

Offerte di lavoro in smart working

Per la ricerca delle offerte di lavoro e candidarsi accedere all’area dedicata sul sito di Amazon. Consultare l’offerta di lavoro che ci interessa e registrarsi sulla piattaforma Amazon Jobs. Con l’aiuto dei filtri a sinistra della pagina si possono selezionare Paese e mansione oppure le tipologie: lavoro da casa, aziendale e altre voci.

Segnaliamo inoltre la posizione di Virtual Customer Service Shipping&Delivery Associate. Una posizione a tempo determinato in smart working. I requisiti indicati sono il diploma di scuola superiore e la conoscenza di software per email e Internet. E’ importante avere una buona connessione internet. In pratica si tratta di un servizio clienti via mail, chat o telefono.

Amazon pubblica spesso le offerte di lavoro, non farti scappare l’occasione!