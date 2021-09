Amazon ricerca nuovi Magazzinieri nei Centri Logistici. Come candidarsi

Amazon offre nuove opportunità di lavoro nel settore logistico. Infatti è alla ricerca di magazzinieri da inserire presso i Centri di distribuzione del Gruppo. Di seguito tutte le informazioni

Offerte di lavoro Amazon

Le offerte di lavoro Amazon sono rivolte a candidati per l’inserimento presso i poli logistici del Gruppo presenti sul territorio nazionale.

Potranno lavorare presso il magazzino di Piacenza – Castel San Giovanni e nei poli logistici di Passo Corese (Rieti), Torrazza Piemonte (Torino), Roma, Milano, Calenzano (Firenze), Santarcangelo di Romagna (Rimini), San Giovanni Teatino (Chieti) e Burago di Molgora (Monza Brianza), Castelguglielmo (Rovigo), Colleferro (Roma), Catania, Genova, Montacchiello (Pisa), Parma, Mezzate (Milano), Castegnato (Brescia), Casirate d’Adda e Cividate al Piano (Bergamo), Buccinasco (Milano), Origgio (Varese), Fara in Sabina (Rieti), Colleferro e Pomezia (Roma), Brandizzo (Torino), Crespellano (Bologna), Arzano (Napoli), Fiume Veneto (Pordenone), Udine, Vigonza (Padova), Verona, Novara, Vercelli, Bitonto (Bari), Pioltello (Milano).

Posizioni aperte

Si selezionano Addetti al Magazzino per assunzioni in Lombardia, Puglia, Sardegna, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto, presso vari Centri di distribuzione e Depositi di smistamento. Vediamo i dettagli dell’offerta di lavoro.

Magazzinieri

Sedi di lavoro: Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo), Cividate al Piano e Casirate d’Adda (Bergamo), Novara, Passo Corese (Rieti), Vercelli, Castel San Giovanni (Piacenza), Torrazza Piemonte e Brandizzo (Torino), Colleferro e Pomezia (Roma), Burago di Molgora (Monza Brianza), Mezzate e Pioltello (Milano), Trento, Roma, Venezia, Origgio (Varese), Buccinasco (Milano), Bitonto (Bari), Cagliari, Magione (Perugia), Cisterna di Latina, Crespellano e Calderara di Reno (Bologna), Spilamberto (Modena), Arzano (Napoli), Fiume Veneto (Pordenone), Tavagnacco (Udine), Vigonza (Padova), Verona, Vicenza

Requisiti

Essere disponibili al lavoro su turnazioni, anche in orario notturno e nei fine settimana, e ad effettuare straordinari all’occorrenza. Richiesta esperienza pregressa, puntualità e precisione.

Attività

Le risorse selezionate si occuperanno di caricare e scaricare la merce, ricevere i pacchi, registrarne i dati nel sistema informatico e controllare la qualità. Dovranno classificare ciascun pacco in base a grandezza e destinazione. Inoltre provvederanno a movimentare la merce e a risolvere eventuali imprevisti.

Gruppo Amazon

Vi ricordiamo che Amazon.com, Inc. è un’azienda americana tra le maggiori al mondo che operano nel settore dell’e – commerce. Nata nel 1994, ha sede principale a Seattle, negli Stati Uniti. Opera anche in Italia, attraverso il portale web www.amazon.it, di proprietà della Amazon EU Sarl. Quest’ultima è nata nel 2010 ed ha sede in Lussemburgo.

La sede principale dell’azienda si trova a Beacon Hill, nei pressi di Seattle, nello stato di Washington. Ha altri uffici nella zona metropolitana di Seattle, tra cui nell’International District, a Rainier Valley e al Columbia Center, nel centro di Seattle. In Europa, Amazon ha sedi a Lussemburgo, Monaco di Baviera, Parigi, Dublino, Bratislava in Slovacchia, Slough in Inghilterra e Milano, mentre in Estremo Oriente è presente a Tokyo e Pechino.

Come candidarsi

Gli interessati alle offerte di lavoro Amazon per Addetti e Operatori di Magazzino possono candidarsi online sul sito Amazon e inviare il cv tramite gli appositi form.