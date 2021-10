APSP : nuovo bando di concorso per Operatore Socio Sanitario

L’APSP (L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Ubaldo Campagnola di Avio (TN), ha indetto un concorso per 9 posti di lavoro per OSS (Operatore Socio Sanitario).

Alla selezione pubblica possono partecipare candidati in possesso di licenza media. La domanda di partecipazione va presentata entro e non oltre il 2 Novembre 2021.

Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore agli anni 18;

incondizionata idoneità fisica;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

assolvimento dell’obbligo scolastico ;

; qualifica di Operatore Socio Sanitario o equipollenti, come indicati dettagliatamente nel bando;

o equipollenti, come indicati dettagliatamente nel bando; assenza di condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina agli impieghi pubblici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Al momento dell’assunzione è necessario inoltre avere i seguenti specifici requisiti:

negli ultimi 5 anni precedenti all’assunzione, non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;

non essere incorsi, negli ultimi 5 anni precedenti all’assunzione, nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’articolo 32 quinquies del codice penale;

non essere incorsi, negli ultimi 5 anni precedenti all’assunzione, nella risoluzione del rapporto di lavoro da una pubblica amministrazione a causa del mancato superamento del periodo di prova nel medesimo profilo professionale.

Sul concorso c’è una riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate. A seconda del numero di domande pervenuto, l’ente si riserva una prova preselettiva che consisterà nel superare due prove d’esame, una scritta e una orale, vertenti sulle materie indicate nel bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, mediante procedura telematica entro le ore 12 del 2 Novembre 2021.

Alla domanda va anche allegata la seguente documentazione:

curriculum vitae;

ricevuta del pagamento della tassa di concorso di euro 25,00;

eventuale decreto di equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero;

fotocopia di un documento d’identità.

Le successive comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi, al diario delle prove d’esame e alla successiva graduatoria, saranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione ‘Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso’, a partire dall‘8 Novembre 2021.

Ebbene ricordare inoltre che per esercitare la propria attività all’interno delle sedi dell’A.P.S.P. con D.L. 44 del 1 aprile 2021 così come integrato dal Decreto Legge 122/2021 è previsto l’obbligo vaccinale per il periodo 10/10/2021 – 31/12/2021 eventualmente prorogabile al fine di poter prestare attività lavorativa all’interno dell’APSP. In caso contrario si provvederà alla sospensione dal servizio.