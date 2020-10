Arrivano le proposte di lavoro per l’Estate 2019. Tutti i dettagli e come candidarsi

Per questa Estate 2019 arrivano le nuove offerte di lavoro per i giovani. L’agenzia Giocamondo assume 500 risorse. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

Giocamondo, il tour operator noto in tutta Italia, ha avviato le selezioni per assumere 500 operatori turistici per la prossima Estate 2019. La ricerca e i colloqui si svolgeranno su tutto il territorio nazionale infatti sono previste giornate di recruiting rivolte a specifici profili.

Giocamondo dedica la sua attività alla realizzazione di vacanze per ragazzi e Senior e di servizi turistici d’eccellenza. Ha sede ad Ascoli Piceno, nelle Marche. L’agenzia è specializzata, in soggiorni e campi estivi per ragazzi, soggiorni per adulti, turismo scolastico, e servizi per l’infanzia.

Offerte di lavoro Estate 2019

In questo periodo sono state avviate le selezioni per assumere 500 operatori turistici stagionali sia in Italia che all’estero. L’offerta di lavoro è indirizzata a giovani con qualifiche che possono ricoprire ruoli che vanno dallo staff di animazione ma anche figure in ambito medico. Le figure più richieste sono operatori specializzati nell’organizzazione di soggiorni estivi e viaggi di studio.

Nel dettaglio le figure richieste e requisiti

ANIMATORI SOCIO EDUCATIVI – centri vacanze in Italia

E’ richiesta un’età non inferiore a 21 anni, esperienza nel settore educativo, sportivo o ricreativo. Essere disposti a viaggiare e relazionarsi bene con ragazzi di varie età. Organizzate giochi e tornei. Conoscenza di lingue straniere.

ACCOMPAGNATORI BACK TO BACK VIAGGI PER RAGAZZI – Italia ed estero

Per questa figura è richiesta un’esperienza pregressa nel ruolo. Disponibilità a viaggiare e conoscenza di lingue straniere.

GROUP LEADER – viaggi studio all’estero

E’ rivolta a giovani con esperienza pregressa in viaggi studio. Disponibilità a viaggiare e conoscenza delle lingue straniere.

Il programma Giocamondo delle selezioni con le tappe nelle città italiane

Bari – 17 e 18 Aprile;

Catania – 29 Aprile;

Palermo – 30 Aprile;

Olbia – 9 Maggio;

Cagliari – 10 Maggio;

Bologna – 17 Maggio;

Milano – 18 Maggio;

Roma – 23 Maggio;

Napoli – 24 Maggio;

Pescara – 28 Maggio;

Padova – 31 Maggio;

San Benedetto del Tronto – 4 Giugno.

L’agenzia offre altre posizioni lavorative aperte

Per consultare nuove offerte di lavoro è possibile accedere al sito https://giocamondo.it/lavora-con-noi/

Segnaliamo le seguenti offerte

AUTISTA TRENINO TURISTICO – Recanati (Macerata)

OPERATORE ESPERTO PER LA GESTIONE DEI VIAGGI – Ascoli Piceno

HOSTESS / ASSISTENTI TURISTICHE – Recanati, Ascoli Piceno

Le offerte di lavoro Giocamondo sono attive tutto l’anno e le figure ricercate sono le seguenti:

Animatore Socio Educativo;

Assistente Interno;

Assistente Notturno;

Segretario centri estivi;

Responsabile Sportivo;

Responsabile Animazione;

Insegnante di lingua inglese;

Insegnante di materie scientifiche;

Educatore specializzato diversamente abili;

Operatore Socio Sanitario – OSS;

Infermiere;

Medico;

Accompagnatore viaggi;

Group Leader

COME CANDIDARSI

Per candidarsi e scoprire le nuove offerte di lavoro è possibile accedere al sito dell’agenzia Giocamondo e cliccare nella sezione https://giocamondo.it/lavora-con-noi/. Seguire le indicazioni e scegliere il profilo interessato, compilare i campi con i dati richiesti e di inviare il CV.