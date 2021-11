Assegno temporaneo e Reddito cittadinanza: come fare integrazione automatica

Il decreto-legge decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC).

L’INPS ha comunicato il riconoscimento, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, la quota spettante di Assegno temporaneo a integrazione del RdC.

La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Nel messaggio del 27 ottobre 2021, n. 3669 l’Istituto illustra le informazioni relative alla verifica dei requisisti necessari per l’accesso all’Assegno temporaneo e, conseguentemente, all’integrazione RdC, alle modalità di individuazione dei beneficiari, a eventuali incompatibilità, all’importo spettante e alle modalità di erogazione.

Pertanto chi ha diritto all’assegno temporaneo per i figli minori e percepisce il Reddito di cittadinanza riceverà l’agevolazione in maniera automatica, senza fare domanda.

L’assegno sarà erogato ad integrazione del RdC da parte dell’Inps, come quota supplementare di beneficio economico, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.

Requisiti

Per ottenere l’assegno i figli minori devono essere fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo. Sono compresi sia i nuclei in cui siano presenti contestualmente i due genitori con uno o più figli minori a carico che quelli in cui risulti un unico genitore che, ove applicabile, abbia fatto ricorso all’ISEE minorenni ai fini della percezione del RdC.

Come si calcola l’assegno?

L’importo dell’assegno è determinato in base al numero di figli minori e alle fasce di valore ISEE previste per la misura. L’importo viene determinato sottraendo all’importo teorico dell’AT la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare: Integrazione RdC=Importo teorico AT-Quota RdC minorenni.

Un esempio di importo calcolato

Nucleo familiare con 3 minori, che beneficia di 700 euro al mese di Reddito di cittadinanza, di cui 210 euro di quota per i 3 minori, a cui spetta un assegno temporaneo di 653,40 euro – l’importo dell’integrazione è pari a 443,40 euro (653,40 euro – 210 euro).