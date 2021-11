Assistenti amministrativi Ata incarico di Dsga

Alcuni Uffici scolastici hanno deciso di permettere di presentare le domanda per gli assistenti amministrativi ATA interessati a coprire un incarico di DSGA anche per l’anno scolastico 2021/22.

Molti posti infatti sono ancora vacanti nelle scuole, dopo i pensionamenti e le operazioni di mobilità, in alcune province quindi, rimangono ancora posti di DSGA da ricoprire.

Viene quindi attivata la procedura prevista dal CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022, sottoscritta in data 08/07/2020 e dai Contratti regionali concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2021/22.

Alla fine delle procedure ordinarie di nomina per il ruolo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, infatti, in alcune scuole e province sono risultate ancora dei posti vacanti. Per questo gli Uffici scolastici provinciali hanno aperto, in accordo con gli Uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali di categoria, gli interpelli per reclutare il personale da assumere ricorrendo agli assistenti amministrativi ATA disponibili a ricoprire l’incarico di DSGA come facenti funzione.

La procedura di interpello è attivata in ottemperanza a quanto previsto dal CCNI 2019/2022 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 8 luglio 2020 e dalle intese regionali su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2021/22. In base a quanto disposto dai provvedimenti, esaurite le graduatorie della provincia degli assistenti amministrativi, si possono interpellare assistenti amministrativi e DSGA di ruolo di tutte le province, per verificarne chi sia disposto a ricoprire l’incarico di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella provincia richiedente.

Va specificato che gli interpelli sono riservati al personale assunto a tempo indeterminato.