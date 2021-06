Assunzione ENEL: posizioni aperte e come candidarsi

Ecco le nuove opportunità di lavorare in Enel. Di seguito tutte le informazioni e come candidarsi.

In questo periodo il Gruppo Enel seleziona personale per la copertura di posti di lavoro in Italia. Le assunzioni sono rivolte a laureati e a diplomati.

Profili ricercati

ENEL ha aperto nuove selezioni di personale per la copertura di posti di lavoro a Roma, Milano e presso altre sedi sul territorio nazionale.

DIPLOMATI PER POSIZIONI TECNICO OPERATIVE

Devono possedere il diploma tecnico o professionale quinquennale a indirizzo elettrico, elettronico, meccanico, energia o affine. Hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni. Utilizzo degli strumenti informatico digitali e sono disposti a svolgere eventuali attività in reperibilità. Competenze tecniche in ambito elettrico/elettronico/meccanico e buone doti organizzative, relazionali e di problem solving.

ALTRE POSIZIONI APERTE

PM per l’Efficienza Energetica B2G – Torino;

Sales and Network Regional Nord – Piemonte, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna;

Real Time Intelligence Specialist – Roma;

PM Construction & Permitting – Milano;

Commissioning Manager – Roma, Milano;

Global Sales Analyst Specialist – Roma;

Applied Scientist in Computer Vision – Roma;

Main Machinery Hydro Specialist – Roma, Torino, Milano;

IT Data Architect – Roma;

Circular Analyst Specialist – Roma;

Customer Care Specialist – Roma;

Tax Risk Specialist – Roma;

Quality Assurance Engineer – Roma;

e-Mobility Technical Support Specialist – Roma;

Enterprise Architect – Roma;

Power Electronic designer of DC&AC electric vehicle charging solutions – Roma;

HVAC Product Development Specialist – Roma;

Sales Hunter Customer Insight – Roma;

Project Engineer Interconnection – Roma, Milano;

IoT Enterprise Architect – Italia;

Order Management Specialist – Roma;

Junior Solution Architect – Napoli;

TLC Analyst – Roma;

Junior Infrastructure & Network – varie sedi sul territorio nazionale.

Il Gruppo Enel

Il Gruppo ENEL ha sede principale a Roma ed è quotato alla Borsa Italiana. Conta attualmente circa 68 mila dipendenti e 74 milioni di clienti. In Italia, Enel opera attraverso diverse società: Enel Energia, Enel Green Power, Enel X, E-distribuzione.

Enel SpA è il più grande operatore elettrico d’Italia e la seconda utility europea quotata per capacità installata. Oggi è un’azienda multinazionale, che produce e distribuisce energia elettrica e gas in più di 30 Paesi del mondo, in particolare in Europa e America Latina.

ASSUNZIONI ALL’ESTERO

Le sedi di lavoro sono situate, generalmente, in Spagna, Portogallo, Grecia e Romania. E ancora in Russia, Stati Uniti, Canada, Messico, Costa Rica, Guatemala, Panama, Brasile, Cile, Argentina, Colombia e Perù.

Offerte di lavoro

I candidati interessati a lavorare in ENEL possono utilizzare il servizio web gratuito per prendere visione delle opportunità professionali disponibili. Possono inserire il cv nel data base aziendale e rispondere online agli annunci di interesse. Inoltre ENEL utilizza anche le collaborazioni con scuole e università. Inoltre, l’azienda partecipa a job meeting e recruiting day, dove è possibile conoscere direttamente i candidati interessati a lavorare nel settore energia.