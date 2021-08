Assunzioni A2A: tutte le informazioni per candidarsi

La nota azienda A2A, attiva nel settore energetico, ambientale, del calore e delle reti, cerca nuovo personale da assumere a tempo indeterminato e stage. Vediamo come candidarsi.

Il gruppo A2A ha aperto le selezioni per le posizioni aperte indicate nella sezione Lavora con noi. Di seguito vi diamo tutte le informazioni sull’azienda e come candidarsi.

Il gruppo A2A

A2A S.p.A. è una multi-utility italiana, che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti. È attiva nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica (seconda in Italia per capacità installata), gas, gestione rifiuti, nei servizi ambientali e nello sviluppo di prodotti e nei servizi per l’efficienza energetica, l’economia circolare, la mobilità elettrica e le smart city.

Ha sedi a Milano, Brescia, Bergamo e Pavia, ed è quotato alla Borsa Italiana e impiega circa 12.900 collaboratori.

Offerte di lavoro A2A

In questo periodo la società è alla ricerca di personale per assunzioni prevalentemente in Lombardia. Ecco un elenco dei profili:

SEDE DI MILANO

Accounting Specialist;

Area Digital Delivery – IT Digital Lead/ IT Digital Product;

Building Asset Management;

Building Management;

Buyer – Ambiente;

Change Management Professional;

Channel Account VAS;

Commodity Management Specialist;

Data Scientist;

Delivery Engineer – Smart City;

Digital Business Analyst;

Digital Customer Services Specialist;

Energy Analyst – Transizione Energetica;

Energy Back Office Analyst;

Esercizio Impianti Termo-OP. Esterne-TEC.Operator;

HR Administration;

HR Business Partner – Reti & Calore;

ICT Meter to Cash Specialist;

Innovation Manager;

IT Business Analyst – Ambito Billing;

IT Business Analyst – Energie Rinnovabili;

IT Service Management Specialist – Ambito Devops;

IT Service Management Specialist – Ambito Multicloud;

Legal Advisor Finanziario;

Loyalty Retention Specialist;

Maintenance Engineer;

Network Operations Center Specialist;

People Development Specialist;

Project Engineer – Automation Specialist;

Project Manager Professional;

Project Specialist E- Mobility;

Remote Control & Automation Specialist;

Stage – Cash Management;

Stage – Funding;

Stage – Marketing Campaign;

Stage – Organization, Integration and Digital HR Transformation;

Stage – Property Management;

Stage – Technical Asset Management Energie Rinnovabili;

Stage Curriculare – Recruiting & Selection Junior;

Stage Assistant;

Tax Specialist – Imposte Dirette & Indirette;

Trading-Dispatching Operator;

Vendor Specialist.

SEDE DI BRESCIA

E-Procurement Specialist;

HSE Manager – Utilities – Servizi a Rete;

Ingegneri Ciclo Idrico – Assistenti Lavori e Progettisti;

IT Network Analyst;

Junior Energy Analyst – Progetti e Gare Gas;

Laboratorio – Technical Operator;

Network Senior Specialist;

Project Engineer & Contract Manager – Gestione Calore e Efficienza Energetica;

Project Engineer – Asset Teleriscaldamento

Project Manager Area Sviluppo;

Sales Support Analyst;

Software Developer;

Specialista Ingegneria della Misura (Smart Metering);

Stage – Servizi Tecnici – Analyst.

ALTRE SEDI

Assistente Manutenzione Meccanica Impianti – Brescia;

Assistente Tecnico Commerciale – Settore Igiene Ambientale – Bergamo;

Assistente Tecnico Reti Distribuzione – Milano, Brescia, Salò, Bergamo;

Auditor HSE – Milano e Brescia;

Coordinatore Manutenzione Civile Impianti – Technical Specialist – Sondrio;

Coordinatore Manutenzione Elettrica Impianti – Crotone;

Energy Specialist – Milano, Bergamo e Brescia;

Key Account Servizi Gestione Calore e Efficienza Energetica (Nord Ovest / Nord Est);

Operatori Impianti e Reti di Distribuzione – Milano, Brescia e provincia, Bergamo;

Responsabile di Esercizio – Cremona;

Servizi Igiene Ambientale – Technical Operator – Brescia, Bergamo, Mantova, Como e Genova;

Specialista HSE – Napoli.

Formazione per i dipendenti

Il programma di formazione prevede affiancamento a colleghi esperti e di job rotation. É previsto anche uno strumento di valutazione delle performance, per individuare quelle eccellenti e focalizzare i lavoratori sugli obiettivi da raggiungere e sulle modalità per farlo. Infine, è disponibile la Digital Academy Evolution, un percorso di formazione per fornire competenze e know how digitali ai collaboratori.

Tirocini A2A

I tirocini sono rivolti a studenti della scuola secondaria e durano 4 settimane. Possono accedere anche studenti post diploma, post laurea, post master, curriculari e per redigere la tesi di laurea, e hanno una durata da 3 a 6 mesi.

Selezione

Le selezioni per assunzioni A2A prevedono test e colloqui individuali per conoscenze specialistiche, competenze manageriali e motivazione dei candidati.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni A2A visitare il sito del Gruppo, A2Ae accedere alla pagina dedicata alle posizioni aperte Lavora con noi, e registrando il cv nell’apposito form online.