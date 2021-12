Assunzioni addetti per la produzione vini in Veneto. Come candidarsi

In Veneto sono attese nuove assunzioni per gli appassionati nella produzione del vino. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

La notizia delle assunzioni in Veneto per la produzione di vini arriva dal Programma di sviluppo con il sostegno di Invitalia che consentirà a 4 aziende del settore di inserire 23 nuove risorse. Ma vediamo nel dettaglio tutte le informazioni e come candidarsi per i posti di lavoro per la produzione di vini in Veneto.

Assunzioni per la produzione vini in Veneto

“Prosecco & Pinot Grigio” è il Programma di sviluppo presentato di recente a Invitalia da un gruppo di 4 aziende vinicole venete. Si tratta di un progetto che mira a rinforzare la struttura produttiva e commerciale della filiera vitivinicola del Veneto, anche mediante nuove assunzioni. Il progetto prevede posti di lavoro per 23 addetti alla produzione dei vini.

Il progetto ha un costo totale di circa 11 milioni di euro, di cui 4 milioni verranno forniti da Invitalia a fondo perduto, e prevede l’introduzione di macchinari per lavorazione e imbottigliamento e di soluzioni robotizzate per la logistica. Le aziende partecipanti sono la capofila Astoria Vini di Crocetta del Montello (TV), la Bacio della Luna Spumanti di Vidor (TV), la Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto (TV) e la Cantina Vini Armani – Terre Dominici di Dolcè (VR).

Le aziende

La Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto, invece, è una cantina sociale specializzata nella produzione di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Infine, la Cantina Vini Armani è un’azienda fondata e gestita dalla famiglia di viticoltori Armani, che produce vini a partire dai territori della Valle dell’Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Astoria, capofila del progetto “Prosecco & Pinot Grigio”, è un’azienda vitivinicola italiana attiva dal 1987. Primo vinificatore privato del Conegliano-Valdobbiadene DOCG, Astoria produce Prosecco DOC e DOCG, Pinot Grigio e altri vini tipici del territorio, tra cui Merlot, Cabernet e Refrontolo Passito Docg. Per quanto riguarda Bacio della Luna, è un’azienda produttrice di prosecco DOC e Valdobbiadene DOCG, che fa parte del Gruppo enologico Schenk Italian Wineries.

Come candidarsi

Per candidarsi bisogna attendere la realizzazione del progetto e l’apertura delle selezioni per assumere il personale. Vi aggiorneremo a breve.