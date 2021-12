Assunzioni Asl Abruzzo per campagna vaccinale

La Asl in Abruzzo ha annunciato nuove assunzioni di personale medico e infermieristico per coprire la campagna vaccinale. Ecco tutte le informazioni utili e come candidarsi.

La Asl in Abruzzo ha necessità di assumere 77 sanitari da impiegare nella campagna vaccinale contro il Covid. Di seguito tutte le informazioni utili per partecipare ai concorsi.

Assunzioni sanitari Asl Abruzzo

E’ stato pubblicato un comunicato sul sito web della Regione Abruzzo nel quale viene annunciata la notizia di concorsi indetti a breve finalizzati all’assunzione di sanitari da impiegare per la campagna vaccinale. Le assunzioni sono state autorizzate dalla Struttura Commissariale per l’Emergenza Coronavirus del generale Figliuolo.

La mancata chiusura degli hub vaccinali, prevista per il 30 ottobre scorso, ha infatti determinato la necessità di reclutare nuovo personale addetto alle vaccinazioni. Come spiega anche l’Assessore alla Salute, Nicoletta Verì, i centri dedicati alla somministrazione dei vaccini, dato l’aumento dei contagi, sono rimasti in funzione. Al contempo, però, i medici impiegati nelle strutture vaccinali sono tornati al loro ordinario lavoro presso gli ospedali.

Figure ricercate

11 operatori nella Asl di Avezzano – Sulmona – L’Aquila;

25 operatori nella Asl di Lanciano – Vasto – Chieti;

15 operatori nella Asl di Pescara;

16 operatori nella Asl di Teramo.

Contratto di lavoro

Le risorse selezionate per la campagna vaccinale in Abruzzo saranno assunte mediante contratti a termine. Gli incarichi di lavoro avranno la durata di 6 mesi e saranno rinnovabili.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni nelle Asl in Abruzzo devono attendere la pubblicazione degli appositi bandi di selezione da parte delle singole Aziende sanitarie della regione.