Assunzioni Autostrade per l’Italia: come candidarsi per le selezioni

Autostrade per l’Italia ha annunciato selezioni per l’assunzione di personale. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni sulle posizioni aperte e come candidarsi.

Azienda Autostrade per l’Italia SpA

Autostrade per l’Italia S.p.A. è una società per azioni italiana, nata originariamente come società di proprietà pubblica facente capo all’IRI, ma privatizzata nel 1999 e poi costituita nella forma attuale nel 2003. Ha come attività la gestione in concessione di tratte autostradali, nonché lo svolgimento della relativa manutenzione.

Nel 2017, il gruppo Autostrade per l’Italia ha ottenuto ricavi per 3,94 miliardi di euro, di cui 3.59 miliardi dai pedaggi autostradali. Ebitda di 2.45 miliardi di euro, 1,91 miliardi di Ebit, 1,04 miliardi di utile. Ha versato ad Anas 465,05 milioni di euro di oneri concessori. Il valore dell’infrastruttura che ha ricevuto in concessione è stimato in 12,22 miliardi di euro.

In virtù delle convenzioni con lo Stato del 1997 (Convenzione originaria), del 2002 (IV Atto aggiuntivo) e del 2007 (Convenzione Unica), Autostrade per l’Italia deve realizzare o ammodernare 923 km di nuove autostrade, per un investimento previsto di 24,4 miliardi di euro. A livello di manutenzione, invece, nel 2017 sono stati spesi 444 milioni di euro. Conta in azienda 7.349 dipendenti.

Lavoro in Autostrade d’Italia

L’azienda ha approvato un nuovo Piano Industriale, che porterà all’inserimento di ben 2.900 unità di personale entro il 2024. In questo periodo il Gruppo seleziona personale da assumere presso varie sedi su tutto il territorio nazionale. Le selezioni sono aperte attualmente per assunzioni in Toscana, Lazio e Lombardia.

Posizioni aperte

Addetto Logistica – Firenze;

Business Controller – Roma;

Coordinatore Manutenzione Ordinaria – Frosinone;

Embedded Software Analyst – Firenze;

Quality Assurance Analyst – Firenze;

Software Analyst – Traffic Management – Firenze;

Specialista Monitoraggio e Manutenzione Infrastrutture – Milano;

Test Engineer – Firenze.

Settori di inserimento

Le assunzioni Autostrade per l’Italia vengono effettuate nelle seguenti aree aziendali:

Infrastrutture;

Operations;

Information, Technology & Digital Transformation;

Staff;

Comunicazione e Marketing;

Finanza.

Formazione in azienda

La società ha attivato l’Autostrade Corporate University, la scuola di formazione aziendale del Gruppo che organizza corsi sia in presenza che e-learning, avvalendosi di docenze certificate interne e di professionisti, oltre che di partnership con le principali Università italiane. La formazione prevede le seguenti competenze:

Autostrade Academy, che offre formazione sulle competenze core del business del Gruppo;

Autostrade Talent Program, master realizzati in collaborazione con le Università con l’obiettivo di intercettare e coltivare i talenti e favorire la costruzione delle competenze;

Autostrade Business School, percorsi di alta formazione tecnica e manageriale per sostenere il consolidamento e l’evoluzione delle competenze interne e la crescita interna dei manager.

Selezione

Le selezioni per lavorare in Autostrade per l’Italia prevedono prima una valutazione delle candidature pervenute online, per individuare i profili di interesse. A questa segue un primo contatto telefonico e, quindi, una prima intervista con gli addetti alle Risorse Umane. I candidati che superano questa fase sono convocati per un colloquio tecnico, che potrebbe essere seguito da un secondo colloquio che si conclude con una proposta contrattuale.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Autostrade per l’Italia gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere di Autostrade per l’Italia – Lavora con noi al seguente link https://www.autostrade.it/it/persone/entra-nel-team