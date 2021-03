Assunzioni Conad, come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro grazie alle posizioni aperte nei supermercati Conad. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

La Conad ha pubblicato nuove offerte di lavoro per risorse da inserire nei supermercati e in sede. In questo articolo vi illustriamo l’elenco delle figure ricercate e come candidarsi per le selezioni.

Gruppo Conad

Conad è una società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata. Con sede centrale a Bologna, è formata attualmente da 7 cooperative di dettaglianti e attraverso di esse opera in tutte le regioni italiane. Ha un proprio centro distributivo.

Fuori dal territorio italiano è presente in Albania, Cina, Hong Kong, Kosovo, Malta e Repubblica di San Marino. Nel 2002 Conad inizia una collaborazione con il gruppo francese E. Leclerc per la gestione di tale canale creando l’insegna “E.Leclerc – Conad”. Questa joint venture si scioglie dopo che i francesi hanno lasciato l’alleanza paneuropea Core e Conad provvede a rinominare le grandi superfici a seconda della dimensione in Conad Superstore e Conad Ipermercato.

Nel dicembre 2011 Conad acquisisce dal gruppo Rewe 43 punti vendita Billa in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, con il cambio effettivo delle insegne.

In questi ultimi anni la sua crescita è enorme rilevando le attività italiane della francese Auchan con un investimento di un miliardo di euro, Conad diventa il primo gruppo della grande distribuzione in Italia con una quota del giro d’affari che nel settore si attesterà attorno al 18% lasciando così Coop al secondo posto con il 13,7%.

Conad ha acquisito da Auchan 46 ipermercati e circa 230 supermercati ad insegna Auchan e Simply, pari alla quasi totalità delle sue attività in Italia, rinominando le superfici di maggiori dimensioni col nome Spazio Conad. Il fatturato ha raggiunto i 14,2 miliardi (+5,9% rispetto al 2018) con 57.499 dipendenti (+1494) e una quota di mercato del 13.8%. I soci sono 2.290 (-10).

Offerte di lavoro Conad

Conad è alla ricerca dei seguenti profili:

Addetti Banco Pescheria/Macelleria – Reggiolo/Fabbrico (Reggio Emilia);

Addetto/a Tolettatura Pet Store Conad – Reggio Emilia;

Capo Reparto Salumeria/Gastronomia – Brescia, Busseto (Parma);

Macellaio – Fidenza (Parma);

Tirocinio Addetto Vendite – Salò (Brescia).

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni Conad nei supermercati e in sede possono visitare questa pagina dedicata alle carriere del Gruppo, Conad “Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione delle ricerche in corso e candidarsi online, registrando il cv nell’apposito form.