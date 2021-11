Assunzioni Eataly, si ricercano Addetti ai reparti

Eataly, la catena di punti vendita di alimenti e bevande di alta qualità cerca Addetti ai reparti da inserire in varie città d’Italia.

La ricerca è rivolta ai settori: area casse, enoteca, macelleria, panetteria, pescheria e pizzeria. Ma vediamo tutte le informazioni e come candidarsi

Assunzioni Eataly

Eataly seleziona nuove risorse da assumere nei punti vendita nelle varie sedi d’Italia. In questo periodo la ricerca è rivolta ad Addetti ai reparti e in particolare nel periodo delle feste natalizie.

I posti di lavoro Eataly da coprire riguardano i reparti macelleria, pescheria, pizzeria e panetteria. Vi è inoltre spazio anche per nuove risorse da adibire alle attività di cassa e nel reparto enoteca.

Figure ricercate

Allestimento/Casse – Roma;

Casse – Pinerolo, Piacenza (riservato a Categorie protette);

Casse e Team Natale – Milano;

Enoteca – Milano;

Macelleria – Milano;

Panetteria – Milano;

Pescheria – Milano;

Pizzeria – Milano.

Le assunzioni saranno sia part time che a tempo pieno. I contratti proposti sono a tempo determinato.

Gruppo Eataly

Eataly S.r.l. è stata fondata nel 2004 da Oscar Farinetti, proprietario di Unieuro.La società è controllata per il 40% da Farinetti, per il 40% da alcune cooperative del sistema Coop (Coop Liguria e Coop Alleanza 3.0) e per il 20% dal fondo di investimento Tamburi Investment Partners.

Non mancano critiche e discussioni relative alla filosofia e alla modalità di organizzazione del lavoro dell’azienda.

Il primo punto vendita è stato aperto nel 2007 a Torino, a nord del complesso del Lingotto, nel quartiere Nizza Millefonti. Lo spazio è nato dalla ristrutturazione di una vecchia fabbrica della Carpano.

Il secondo punto vendita è stato aperto nel 2011 a Genova al Porto antico. Quell’anno il fatturato dell’azienda ha toccato i 212 milioni di euro. Il punto di vendita di maggiori dimensioni è quello di Roma, aperto nel 2012, un edificio di quattro piani, oltre sedicimila metri quadrati ed integrato nella restaurata struttura dell’Air Terminal presso la stazione di Roma Ostiense. Nel 2021 Eataly ha aperto il primo punto di vendita britannica a Bishopsgate a Londra, assumendo 300 persone. Gli store Eataly sono presenti anche su navi crociera MSC.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Eataly per Addetti ai reparti visitare la pagina web del gruppo e cliccare sulla sezione ‘Lavora con noi’. Qui è possibile prendere visione di tutte le posizioni aperte in Eataly e candidarsi tramite l’apposito form online per inoltrare il cv all’azienda.