Assunzioni Enel a tempo indeterminato. Come candidarsi

In questo periodo Enel seleziona Consulenti di Spazio per assunzioni in tutta d’Italia a tempo indeterminato. Per candidarsi inviare il cv entro il 30 settembre 2021. Ecco tutte le informazioni per candidarsi.

Gruppo Enel SpA

Enel S.p.A. (originariamente acronimo di Ente nazionale per l’energia elettrica) è una multinazionale Italiana dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell’energia elettrica e gas. Istituita come ente pubblico a fine 1962, si è trasformata nel 1992 in società per azioni e nel 1999, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Italia, quotata in borsa. Lo Stato italiano, tramite il Ministero dell’economia e delle finanze, rimane comunque il principale azionista col 23,6% del capitale sociale.

A dicembre 2020 il gruppo impiegava più di 67.000 persone, con 70 milioni di clienti nel mondo e una capacità netta installata pari a 84GW, confermandosi primo in Europa per numero di clienti e secondo, dopo EdF, per capacità.

Lavoro in Enel

L’azienda è alla ricerca di personale per assunzioni nei punti vendita Enel. La selezione interessa molte regioni italiane. Nello specifico, i posti di lavoro da coprire si trovano in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto, Emilia Romagna, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania, Umbria e Lazio.

Sono previsti contratti a tempo indeterminato e tra i ruoli figurano la promozione e vendita di prodotti e servizi di Enel Energia, la stipula dei contratti, la conduzione di trattative commerciali e la gestione della clientela nel post vendita.

Profili ricercati

Enel seleziona diplomati o laureati (laurea triennale o magistrale) che abbiano maturato un’esperienza lavorativa nel campo delle vendite, del customer care o della gestione clienti.

Tra i requisiti è necessario conoscere il settore energetico e del mercato Power e Gas. Richiesta la conoscenza del pacchetto Office.

Sedi di lavoro

I posti di lavoro Enel per Consulenti di Spazio sono disponibili nelle seguenti città: Varese e Milano, Alessandria e Torino, Pordenone, Ascoli Piceno, Treviso e Mestre, Rimini, Potenza, Barletta e Bari, Agrigento, Catanzaro, Pozzuoli, Terni e Perugia, Albano.

Lo Spazio Enel

Gli Spazi Enel sono punti di informazione per tutti i clienti che desiderano inoltrare richieste per guasti oppure stipulare nuovi contratti. In Italia sono presenti più di 900 Spazi Enel. Sono presenti per offrire ai clienti un punto di riferimento per la scelta consapevole dei servizi di fornitura dell’energia elettrica. Il cliente può trovare diversi servizi, tra cui quelli per il pagamento di bollette e bollettini, e ricevere informazioni e assistenza sulle offerte dell’operatore e dei suoi partner.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Enel per Consulenti di Spazio è possibile visitare la sezione dedicata alle Carriere (Lavora con noi) presente sul sito web del Gruppo. Da qui è possibile prendere visione di tutte le posizioni aperte presso l’azienda e candidarsi online, inviando il cv.