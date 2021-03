Assunzioni Italiaonline, ecco come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alle selezioni Italiaonline. Vediamo tutte le figure ricercate e come candidarsi.

Italiaonline è alla ricerca di nuovo personale. In questo periodo seleziona personale per assunzioni in Italia, con contratti anche a tempo indeterminato per Sviluppatori e altri profili. Ecco tutte le informazioni su come candidarsi.

Italiaonline SpA

Italiaonline è una società attiva in tutta la filiera delle soluzioni di marketing digitale e comunicazione online nata dalla fusione per incorporazione della vecchia Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A., efficace dal 20 giugno 2016, con l’obiettivo di digitalizzare la piccola e media impresa italiana. È la prima azienda digitale italiana per numero di utenti unici in media al giorno.

Con sede legale ad Assago (MI), da maggio 2019 è presieduta da Naguib Onsi Sawiris. Dal 13 dicembre 2018 il nuovo amministratore delegato è Roberto Giacchi, subentrato ad Antonio Converti. Oggi Italiaonline vanta più di 205mila aziende clienti ed ha una rete di oltre 900 agenti sul territorio nazionale.

Fanno attualmente parte di Italiaonline:

i servizi di posta elettronica Libero Mail – con oltre 9 milioni di utenti, rinnovatosi nel novembre 2017[23] – e Virgilio Mail, una delle prime webmail italiane gratuite;

i servizi Pagine gialle, Pagine bianche e Tuttocittà;

i portali Libero, Virgilio, superEva;

i portali verticali Di Lei, QuiFinanza, SiViaggia, Virgilio Motori, Virgilio Video e Buonissimo (acquisito nel settembre 2017), tutti al centro di un percorso di cambiamenti grafici tra maggio e luglio 2017;

le utility telefoniche 89.24.24 e 12.40;

la concessionaria web IOL Advertising, che progetta soluzioni di display e mobile advertising, oltre a promuovere progetti di comunicazione (nata nel 2013 come Italiaonline Adv da Niumidia e Libero Advertising, è stata rinominata IOL Advertising il 4 luglio 2017 e gestisce, inoltre, la raccolta pubblicitaria per altri siti e testate online;

circa 50 agenzie di media.

Offerte di lavoro

Le selezioni sono aperte per vari profili da inserire in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia e altre sedi sul territorio nazionale. Sono disponibili opportunità di lavoro per Developer, da inserire con contratti a tempo indeterminato, e altri profili.

Sedi

Sedi: Firenze, Roma, Rieti, Viterbo, Perugia, Latina, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno, Macerata, Teramo, Bologna, Treviso, Belluno, Venezia, Sovizzo (Vicenza), Trieste, Verona, Monza Brianza, Sondrio, Lecco, Trento, Bolzano, Novara, Torino, Roreto di Cherasco (Cuneo), Genova, Savona, Imperia, Catania, Messina, Cosenza, Salerno, Napoli, Lecce, Bari, Matera, Foggia, La Spezia, Martellago (Venezia), Bologna, Cesena, Como, Modena, Parma, Bergamo, Brescia, Voghera (Pavia), Gallarate (Varese), Milano, Oristano, Pisa, Pescara, Arezzo, Olbia, Roma, Palermo

Figure ricercate

Media Consultant

Firenze, Bologna, Pavia, Voghera (Pavia), Como, Lecco, Brescia

Richiesta esperienza di 2 anni nel settore internet, web agency e agenzie di comunicazione e nella gestione di piani di marketing evoluti. Conoscenze di web marketing (progettazione siti, formattazione pagine SEO, meccanismi e-commerce, analisi ROI e web analytics) ed è inoltre in grado di realizzare campagne Google Ads (search – display – remarketing – video – shopping).

Sales Team Leader

Ancona, Perugia, Bologna, Roma, Rieti, Viterbo, Olbia, Cesena, Roma, Lecco, Potenza

Richieste precedenti esperienze nella gestione, formazione, valorizzazione delle risorse e ha già lavorato sulla ricerca e selezione di nuove strutture di vendite.

Altri profili

Agente Senior – Assago (Milano);

Application Operations & QA Service Manager – Assago (Milano);

Back Office Commerciale – Arezzo;

Client Manager – Savona;

Client Manager Junior – Torino;

Client Manager Senior – Torino, Latina, Napoli, Como;

Digital Sales Account Senior – Perugia, Bolzano;

Head of Marketing – Assago (Milano);

Junior Mobile App Developer – Assago (Milano);

Key Account Manager Upper SME – Napoli;

Mobile App Senior Developer – Assago (Milano);

Online Sales Channel Specialist – Assago (Milano);

PHP Developer – Assago (Milano);

Product Marketing Expert – Ecommerce – Assago (Milano);

Product Marketing Expert – Marketplace – Assago (Milano);

Programmatore Java Junior – Milano;

Responsabile Sales Healthcare – Assago (Milano);

Sales Channel Support & Training – Assago (Milano);

Senior Buyer – Assago (Milano);

Senior Digital Content Specialist – Assago (Milano);

Senior Marketing Analyst – Assago (Milano);

Senior Publisher Manager – Assago (Milano);

Senior SEM Specialist – Firenze;

Senior Tester – Assago (Milano).

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Italiaonline visitare la pagina del Gruppo, Italiaonline “Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi, inviando il cv tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato.