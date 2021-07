Assunzioni MagicLand nuove figure: come candidarsi

A Roma ci sono nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alle selezioni del parco divertimenti MagicLand. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

MagicLand, il parco divertimenti situato a Valmontone, in provincia di Roma, seleziona vari profili professionali da inserire nel team per la stagione estiva. Di seguito tutte le informazioni e come candidarsi per le assunzioni MagicLand.

MagicLand

Il parco tematico è stato inaugurato il 25 maggio 2011 ed è stato aperto al pubblico il 26 maggio 2011. Dal 2011 al 2018 (anni di gestione Alfa Park) il parco si è trovato coinvolto in vari cambi dell’organo amministrativo. Dal 2019 MagicLand si trova sotto la dirigenza di Pillarstone Italy.

Durante il 2019 chiudono varie attrazioni: Formula Cars (sostituita da Motorgiungla), Demonia (sostituita da Haunted Hotel), Su e giù e Pixie River. Inoltre chiude l’arena stunt (sostituita da Nui Lua). Il grande miglioramento intrapreso nel 2019 da Rainbow MagicLand porta alla vincita del premio “parco dell’anno” ai Parksmania Awards.

Il 16 dicembre 2019 è stato rilasciato il nuovo logo del parco ed è stata ufficializzata la variazione del nome da Rainbow MagicLand a MagicLand.

Offerte di Lavoro MagicLand

In questo periodo il parco divertimenti seleziona nuovo personale che lavorerà nella struttura. Le offerte di lavoro MagicLand sono rivolte a candidati anche senza esperienza, interessati a lavorare nel periodo estivo. I settori interessati sono: Retail, Manutenzione, Biglietteria, Ristorazione, Amministrazione, Attrazioni e Amministrazione. Richiesta disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi.

Figure ricercate

Addetti alla Ristorazione;

Addetti alle Attrazioni;

Addetti all’Accoglienza;

Addetti Retail;

Addetto al Caveau;

Maintenance Management Software Project Manager;

Manutentore Generico;

Pizzaiolo Esperto.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni MagicLand possono visitare la pagina dedicata alla ricerca di personale del parco, MagicLand Lavora con noi. Cliccare sulla posizione d’interesse e caricare il cv nell’apposito form online a fine pagina.