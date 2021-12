Assunzioni Poste Italiane, requisiti e come candidarsi

Poste Italiane offre opportunità di lavoro per giovani da inserire come postini.

Durante l’anno Poste Italiane seleziona personale da assumere per varie mansioni, dalla consegna e smistamento della posta al servizio agli sportelli postali e altre attività. Vediamo tutte le informazioni.

Poste Italiane

Poste italiane S.p.A. è una delle più importanti società italiane di servizi e si occupa della gestione del servizio postale e della corrispondenza. La società per azioni, il cui capitale è detenuto al 65% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Cassa Depositi e Prestiti, propone anche servizi finanziari, investimenti, bancoposta, servizi assicurativi e per la telefonia mobile. Quotata in Borsa Italiana dal 2015, è presente sul territorio nazionale con più di 12.800 uffici postali e oltre 1500 centri di recapito. Poste Italiane conta, attualmente, circa 126 mila dipendenti e 27 mila Postini.

Condizioni di contratto

I nuovi posti di lavoro per portalettere prevedono l’inserimento mediante contratti a tempo determinato CTD. Lo stipendio mensile è di circa 1.200 Euro al mese netti. La suddivisione dei posti di lavoro tra Regioni e Province sono individuate nell’ambito delle Aree Territoriali indicate in base alle esigenze aziendali.

Requisiti

essere diplomati o laureati, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 oppure diploma di laurea, anche triennale, con voto minimo 102/110;

patente di guida in corso di validità;

idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

Selezione

La selezione dei candidati che hanno inviato il cv e risultano idonei avviene in 2 fasi:

1) I candidati individuati per i correnti fabbisogni di personale Poste Italiane ricevono, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura con l’invito ad effettuare un test di ragionamento logico online. L’e-mail viene spedita dalla Società Giunti OS ([email protected]) – la quale è stata incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di recruiting – e contiene il link a cui collegarsi per effettuare la prova via web e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

2) Chi supera il test via web, viene contattato dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione. Questa comprende un colloquio e la prova pratica di guida che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non può aver luogo l’assunzione.

Documenti

copia del titolo di studio dal quale si evinca la votazione;

documenti identificativi (carta d’identità, codice fiscale, patente);

modello curriculum vitae (Poste invia un modello da compilare).

Figure ricercate

Consulenti Finanziari, contratto di apprendistato – varie sedi sul territorio nazionale.

Figure di fronte end – Bolzano, Trentino Alto Adige.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae tramite il sito Poste Italiane “Lavora con noi”.