Assunzioni Salini Impregilo: come candidarsi

Salini Impregilo seleziona personale per assunzioni e stage. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

Salini Impregilo è il gruppo italiano attivo nei settori edilizio e dell’ingegneria. In questo periodo ha aperto le selezioni per la ricerca di nuovo personale. Di seguito vi diamo tutte le informazioni per candidarsi.

Salini Impregilo SpA

Webuild S.p.A., dal 15 maggio 2020 è la denominazione sociale dell’originaria Salini Impregilo S.p.A., è un gruppo multinazionale italiano che opera nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria. È attivo in oltre 50 Paesi nella realizzazione di dighe e impianti idroelettrici, opere idrauliche, ferrovie e metropolitane, aeroporti e autostrade, edilizia civile e industriale.

Il gruppo, nato nel 2014 dalla fusione di Salini S.p.A. ed Impregilo S.p.A. che erano due aziende italiane attive nel settore delle costruzioni, è al primo posto nella classifica delle imprese italiane operanti all’estero. A gennaio 2016, il Gruppo ha acquisito la società di costruzioni statunitense Lane Industries.

Webuild è quotata nell’indice FTSE Italia Mid Cap della Borsa di Milano ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A..

Offerte di lavoro

In questo periodo la Salini Impregilo è in crescita e seleziona nuovo personale da inserire nelle varie società del gruppo.

Figure ricercate

Accounting Compliance Specialist – Milano;

Addetto Contabilità Lavori – Bolzano;

Junior Buyer – SIRJO Project – Cosenza;

Plant & Equipment Manager – Milano;

Procurement Bidding Support & Project Start-up Specialist – Milano;

Senior Buyer – Subcontracting – Milano;

Senior Planner – Milano;

Specialista Automazione – Milano.

Sono inoltre disponibili le seguenti posizioni aperte per stage:

Addetto Protocollo Legalità – Internship – Bolzano;

Civil/Geotechnical Engineer – Internship – Milano;

Compliance Specialist – Stage – Milano;

Document Controller – Geometra Stage – Vicenza;

Hydraulic Engineer – Internship– Milano;

Junior Planner – Internship – Milano.

Lavoro all’estero

Le assunzioni all’estero riguardano l’ambito dei progetti del Gruppo attivi a livello internazionale in particolare l’area Operations. Le sedi di lavoro sono numerose, a titolo di esempio: Tajikistan; T’bilisi, Georgia; Ar Riyah, Saudi Arabia; Innsbruck, Austria; Addis Abeba, Etiopia; Buenos Aires, Argentina, Australia.

Retribuzione

La società prevede per alcune figure piani di incentivazione a breve e lungo termine, con incentivi sia in denaro che in azioni. Previsti anche diversi benefits. Tra questi ci sono piani di assistenza sanitaria integrativa, assicurazioni, macchine aziendali, possibilità di orario flessibile e convenzioni.

Formazione del personale

Salini Impregilo investe molto nella formazione e nella crescita dei dipendenti. Per i profili junior, ad esempio, è disponibile il programma Build Up. Si tratta di un percorso di inserimento in azienda che favorisce l’apprendimento dei neoassunti. Per i profili esperti, invece, una delle principali opportunità di sviluppo e crescita è rappresentata dalle possibilità di job rotation e di mobilità internazionale. Inoltre il gruppo dispone di un’accademia interna, la Learning Academy.

Selezione

Le selezioni Salini Impregilo si svolgono in diverse fasi a seconda dei profili da assumere. Per i profili junior, prevedono un’iniziale screening delle candidature pervenute online. Individuati i candidati sono contattati telefonicamente, tramite mail o via Skype, per invitarli ad un colloquio.

Come candidarsi

Per candidarsi alle selezioni Salini Impregilo invitiamo a visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo qui è possibile candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.