Assunzioni Yoox, ecco come partecipare alle selezioni

Nuove offerte di lavoro nell’e-commerce Yoox per giovani appassionati di design e moda. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

Il gruppo Yoox Net-A-Porter

Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. è un’azienda italiana attiva nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design. Ha assunto questo nome dal 5 ottobre 2015 in seguito alla fusione tra YOOX GROUP e THE NET-A-PORTER GROUP, due tra le principali società di moda di lusso online.

Le attività di Yoox Net-A-Porter Group sono condotte attraverso tre negozi online: yoox.com, nato nel 2000, con un assortimento iniziale composto solo da capi di moda, alla quale si è aggiunta la vendita di prodotti di arte e design, a partire rispettivamente dal 2012 e dal 2006 MRPORTER, shoescribe.com, nato nel 2012, dedicato alle calzature femminili.

La società è stata quotata alla Borsa di Milano fino al 20 giugno 2018.Vanta 11 centri di customer care, 9 centri logistici e 7 centri di digital production, ed impiega più di 5000 collaboratori.

In Italia

Il Gruppo YNAP ha aperto un nuovo hub in provincia di Pavia, a Ladriano. Inoltre ha inserito 100 nuove risorse nel Servizio Clienti e creato 250 posti di lavoro in Emilia Romagna, grazie all’ampliamento della sede di Zola Predosa (Bologna).

Offerte di lavoro Yoox in Italia

Le selezioni sono rivolte a candidati con competenze informatiche e conoscenza della lingua inglese. Le risorse selezionate saranno assunte nei settori Informatica e servizi, Software Development, Distribuzione, Ingegneria, Servizio clienti, Finanza e in altre aree.

Figure ricercate

SEDE DI MILANO

Digital Analyst Intern;

Economics Manager;

Financial Controller Fashion Division;

International Retail Manager;

Retail Management Lead.

SEDE DI BOLOGNA E ZOLA PREDOSA

Android Developer;

Business Intelligence Developer;

Corporate Functions Cost Controller;

Data Product Support Specialist;

Digital Analytics Specialist;

Full Stack Developer (.NET Core, Javascript);

Functional Analyst;

Graduate Implementation Analyst;

iOS Developer;

Java Developer;

Microsoft Dynamics Nav Developer;

Network Architect;

Product Owner;

Programme Delivery Manager;

Project Manager – Technology;

Senior Front end Developer;

Software Developer (C#/.NET Core);

System Engineer (Platform Tools);

Test Analyst.

Formazione e sviluppo

Yoox Group investe molto nei programmi formativi aziendali e si distinguono in manageriali, per i manager, specialistici, per acquisire determinate competenze tecniche, e obbligatori, per l’aggiornamento su tematiche previste e richieste dalla legge. Previsto il Career Path, un percorso a tappe di sviluppo delle competenze tecniche e personali.

Settori di inserimento

Corporate Functions;

Buying & Merchandising;

Art & Creative;

Sales;

Marketing;

Digital Production;

Operations & Logistics;

Technology.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Yoox visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo, Yoox “Lavora con noi”, e registrare il curriculum vitae nell’apposito form online.