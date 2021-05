Bibanca (Bper) seleziona candidati per 50 assunzioni

La Bibanca Bper ha aperto le selezioni per nuove assunzioni in Sardegna da effettuare entro l’anno. Ecco come candidarsi.

La Bibanca Bper, istituto di credito sardo, ha avviato un programma di assunzioni nei prossimi mesi per assumere nuovo personale per un totale di 50 giovani. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

Assunzioni Bibanca

Gli organi di informazione hanno riportato la notizia relativa al piano assunzioni Bibanca Bper. Il programma si inserisce nel progetto di potenziamento e rinnovamento che la banca ha lanciato lo scorso anno, e porterà alla copertura di 50 posti di lavoro nelle banche in Sardegna entro il 2021.

Alcune assunzioni sono già state fatte ma restano ancora 30 posti da coprire. Le selezioni sono rivolte a giovani che andranno a coprire il personale che andrà via in seguito ad un un recente piano di pensionamenti. Pertanto sono previste assunzioni di 645 risorse a fronte di numerose uscite di personale pianificate nel triennio 2019-2021.

Il gruppo Bibanca

E’ stata fondata come Banca Cooperativa fra Commercianti Società Anonima da 58 soci a Sassari il 15 marzo del 1888, per poi diventare Banca Popolare Cooperativa Anonima di Sassari e dal 2 maggio 1948 Banca Popolare di Sassari, con lo status giuridico di Società cooperativa a responsabilità limitata.

Dopo un periodo di forte crescita durante la gestione commissariale, il 3 giugno 1993 nasce Banca di Sassari S.p.A., controllata dal Banco di Sardegna, col quale diventerà parte del gruppo della Banca Popolare dell’Emilia Romagna dal 2001.

Nel 2004 viene creata all’interno della Banca la Divisione Consumer, unità organizzativa focalizzata su prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, money transfer ed emissione e gestione di carte di pagamento.

A partire dal 13 maggio 2016 la rete degli sportelli (filiali e agenzie) della banca è confluita nella rete del Banco di Sardegna.

La banca, da allora, opera esclusivamente nel settore della monetica, dei prestiti personali e dei prestiti assistiti.

Dal 16 aprile 2020 cambia denominazione sociale e diventa Bibanca S.p.AI prodotti Bibanca sono collocati attraverso la rete di oltre 1300 filiali di Bper banca e Banco di Sardegna.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Bibanca visitare la pagina del Gruppo presente su Likedin. Dalla stessa, infatti, è possibile prendere visione delle posizioni aperte e delle modalità per inviare il cv e candidarsi.