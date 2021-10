Bnl: ricerca personale in tutta Italia e giovane da inserire in stage

BNL, il noto Gruppo bancario ciclicamente ricerca personale in Italia e giovani da inserire in stage.

Le offerte di lavoro BNL sono rivolte soprattutto a laureati e laureandi. Le selezioni di solito sono rivolte sia a professionisti a vari livelli di carriera che a esordienti. Le assunzioni sono sia tempo indeterminato che determinato, e tramite stage. Durante l’anno, inoltre BNL raccoglie candidature di persone interessate a tale lavoro.

I profili attualmente ricercate sono:

SEDE DI ROMA

BNL – Investment Solutions Desk – Advisory – Responsabile Investment Solution;

BNL – DIT – Cloud Architect;

BNL – DIT – Cloud DB Engineer & Data Specialist;

BNL – DIT – Cloud Engineer & Migration Specialist;

BNL – DIT – Infrastructure Automation Expert;

BNL – DIT – Kubernetes & Docker Specialist;

BNL – DIT – Service View & CMDB Architect;

BNL – DIT – Service View & CMDB Specialist;

BNL – DIT – ServiceNow Architect;

BNL – DIT – Security – Fraud Data Miner;

BNL – DIT – Security – Iam Security Coordinator.

ALTRE SEDI

BNL – Consulente Centro Relazioni Sviluppo Clientela – Roma, Bologna, Venezia e Prato;

– Roma, Bologna, Venezia e Prato; BNP Paribas Asset Management – Group Networks – Roma, Milano;

– Roma, Milano; BNP Paribas Corporate & Institutional Banking – Vendor Management – Milano.

OFFERTE DI STAGE BNL

Per iniziare una carriera bancaria è consigliabile svolgere uno stage presso un istituto di credito. BNL, ad esempio, è sempre pronto ad incontrare talenti. La migliore strada per l’inserimento dei giovani in azienda prevede percorsi di formazione e lavoro in banca. Attualmente sono parecchi gli stage BNL ove è possibile candidarsi. Sono ricercati soprattutto laureandi, neolaureati e laureati in materie economiche o scientifiche (Ingegneria Gestionale, Matematica, Scienze Statistiche, Informatica, Economia e Commercio, Economia Aziendale, Giurisprudenza e materie affini). Gli stage sono retribuiti con 700 Euro mensili, hanno una durata di 6 mesi e sono attivabili entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Attualmente il gruppo ricerca laureandi e neolaureati in materie economico/finanziario, Giurisprudenza, Matematica, Fisica, Statistica e altre discipline, da inserire in uno dei seguenti percorsi di formazione e lavoro presso Roma:

BNL – Stage Direzione Crediti Speciali;

BNL – Stage Direzione Finanziaria;

BNL – Stage Direzione IT;

BNL – Stage Direzione Security;

BNL – Stage Direzione Transformation;

BNL – Stage Divisione Private Banking & Wealth Management;

Stage Direzione Organizzazione.

I profili principali sono i seguenti:

Private Banker, ovvero i consulenti esperti di investimenti e servizi finanziari per i clienti;

Direttore di Agenzia;

Business Analyst;

Responsabile Relazioni Corporate;

Statista;

Assistente Commerciale Corporate;

Addetto Centro Relazioni e Sviluppo Clientela.

Le candidature per lavorare in BNL vanno effettuate mediante il portale web dedicato alle carriere e selezioni BNP Paribas Lavora con noi, raggiungibile dalla sezione ‘BNL Job’ del sito www.bnl.it. Lo stesso viene costantemente aggiornato con le selezioni in corso presso le società del Gruppo, dunque anche per le assunzioni BNL. E’ un servizio web gratuito per il recruiting online del ove è possibile visionare le posizioni disponibili in vista delle assunzioni in banca ed inserire il cv nel data base aziendale, effettuando la registrazione gratuita sulla piattaforma e creando un proprio account. Una volta registrati si può rispondere online agli annunci di interesse.

Le selezioni del gruppo sono divise in varie fasi, a seconda dell’età e del profilo da ricoprire e delle caratteristiche dei candidati. Per gli stage è previsto un iniziale screening dei cv pervenuti. I candidati col profilo maggiormente in linea vengono convocati per una prima valutazione. Accedono poi agli step successivi con prove individuali e di gruppo, e test di lingua, e colloqui individuali.

Gli interessati alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, BNP Paribas – BNL Lavora con noi, e inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form.