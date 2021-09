Il 16 settembre 2021 si terrà online il Career Day Italia promosso da Amazon che annuncia pure che assumerà 500 dipendenti da impiegare in tutta Italia.

Parteciperanno all’iniziativa anche i top manager dell’azienda, tra cui il CEO Andy Jassy e la Vice President e Country Manager, Mariangela Marseglia. L’evento è finalizzato alla presentazione di nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato di Amazon Italia.

L’evento virtuale è stato comunicato dall’azienda mediante un comunicato. Amazon presenta quindi la versione italiana del Career Day, evento virtuale attivo a livello europeo e dedicato a coloro che sono interessati a lavorare presso la nota azienda di e-commerce.

Il Career Day Amazon per l’Italia avrà inizio alle ore 10:00 e si svolgerà in diretta streaming. Durante la giornata virtuale, che permetterà ai partecipanti di avere informazioni sulle posizioni disponibili in Amazon, sono previste oltre 300 sessioni di Career Coaching individuale con i recruiter dell’azienda. Ove gli interessati riceveranno consigli utili per il processo di ricerca del lavoro e per aggiornare il proprio cv. Sarà possibile inoltre prendere visione dettagliatamente dei profili ricercati dall’azienda.

Prevista la partecipazione di manager Amazon, esperti di selezione del personale ed altri professionisti del settore tra cui il CEO della società, Andy Jassy, e la Vice President e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, Mariangela Marseglia.

Amazon ha effettuato in Italia ben 3.000 assunzioni e continua ad assumere personale in Italia.

A conferma della volontà di Amazon di continuare a creare occupazione la manager Mariangela Marseglia sottolinea come l’azianda abbia “centinaia di nuovi posti di lavoro aperti in tutta Italia” ed aggiunge “Abbiamo creato oltre 12.500 nuovi posti di lavoro in Italia nell’ultimo decennio e continueremo ad investire e a creare nuove opportunità in questo Paese. Puntiamo ad essere il miglior datore di lavoro del mondo, offrendo stipendi tra i più alti del settore“.

I contratti prevedono l’assunzione a tempo indeterminato di 500 addetti da impiegare tutti i ruoli. Altri 50 inserimenti sono previsti in campo tecnologico.

La ricerca di personale Amazon copre diversi profili professionali. Tra questi vi sono informatici, ingegneri, sviluppatori di software, responsabili amministrativi, sales e marketing account.

Si ricercano addetti per gli uffici corporate di Milano, nei Data Center, nei Centri di Sviluppo tecnologico e negli impianti logistici. I requisiti richiesti dipendono dai diversi livelli di professionalità, istruzione e background, coinvolgendo sia profili esperti che principianti.

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata all’evento virtuale e registrarsi selezionando la sezione dedicata all’edizione italiana. Al momento della registrazione sarà possibile scegliere se iscriversi anche alle sessioni di Career Coaching individuale ove sarà possibile inserire il proprio cv.