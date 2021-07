Come aggiornare e creare la reputazione online

Quando digitiamo il nostro nome in Rete appaiono tutte le informazioni personali e professionali. Gli inglesi la chiamano online reputation e va sempre aggiornato. Vediamo come

Aggiornare la personalità online

E’ consigliabile aggiornare le informazioni professionali e personali che abbiamo inserito nel nostro account Google, sui social e nel curriculum vitae. Questa operazione ci aiuta a trovare lavoro oppure a crescere professionalmente.

Trovare lavoro con la reputazione online

I dati dimostrano che questo elemento aiuta a trovare lavoro. Infatti il 70% delle persone verifica le informazioni personali che circolano online grazie alla ricerca il Google. Molti selezionatori sono chiamati a fare questa indagine per verificare la veridicità dei curriculum che valutano. I responsabili delle Risorse umane hanno dichiarato che nel 12% dei casi si sono trovati a escludere dei candidati per le informazioni che hanno trovato in Rete. Allora segui i nostri consigli!

Come presentarsi su Facebook e Twitter

Su Facebook e Twitter caricare e aggiornare il profilo con una foto bella, oppure il logo della tua attività. Aggiungere una descrizione personale aggiungendo i link dell’attività in Rete e come contattarti.

Selezionare gli amici online

E’ importante selezionare gli amici oppure i contatti sui social. Come? Si possono nascondere i post indesiderati cliccando su Nascondi (la freccia in alto a destra, sopra il post che vuoi eliminare dalla tua timeline). Oppure ricorrere al pulsante Aggiungi a un’altra lista in cima alla pagina degli “amici” e farne una degli utenti meno interessanti o che vuoi segnalare come spam quando si tratta di pubblicità invadente e non gradita.

Come sapere quanto è conosciuta la tua attività e quella di chi ti segue

Per Twitter ci sono le statistiche dell’account con Tweetstats e Twittercounter. Puoi anche conoscere la tua influenza in Rete con Klout oppure in Topsy.com. Vuoi seguire un hashtag e capire da quanti è stato utilizzato e quanti retweet ha ricevuto? Fai una ricerca su Tweetreach.com.

Attenzione aggiornare il profilo LinkedIn.

Cercare informazioni personali online

E’ possibile creare un alert, cioè un avviso su Google news per essere informati ogni volta che qualcuno cita il tuo nome e cognome, la tua attività o il tuo blog. Come fare? Basta fare una ricerca mettendo il tuo nome e cognome tra virgolette su Google News e poi scegliere l’opzione, in fondo alla pagina, Crea un avviso email per “nome cognome”. Ogni volta che qualcuno ti nominerà, riceverai una mail di avviso. Si può creare più di un alert, uno con il tuo nome, un altro con quello della tua attività o, se ce l’hai, del tuo blog.