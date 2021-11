Come candidarsi alle assunzioni Deutsche Bank

Deutsche Bank ha annunciato selezioni per assunzioni e stage in varie sedi di Italia. Di seguito tutte le informazioni e come candidarsi.

Il gruppo bancario

Deutsche Bank è una banca tedesca, con sede a Francoforte sul Meno, in Germania, presso le Deutsche Bank Twin Towers. È uno dei principali gruppi bancari mondiali, con sedi in Europa, America, Asia e Pacifico. Dal 2012 al 2015 è co-presieduta da Juergen Fitschen e Anshu Jain, dal 2015 all’inizio del 2018 dal britannico John Cryan, dall’aprile 2018 da Christian Sewing, tedesco e, con i suoi 47 anni, il più giovane amministratore delegato nei 150 anni di storia della banca. La nomina di Sewing rappresenta il terzo cambio in sei anni al vertice della banca dopo tre anni consecutivi di perdite.

Dal maggio 2017 il maggiore azionista è un conglomerato cinese, HNA Group, con una partecipazione del 10% del capitale, ridotta all’inizio del 2018 al 7,9%. La Deutsche Bank opera, attualmente, in più di 60 Paesi del mondo, con circa 3 mila filiali e quasi 100 mila dipendenti, ed è attiva anche in Italia, dove è presente con 600 punti vendita su tutto il territorio nazionale, una rete di oltre 1.100 promotori finanziari e 3.500 collaboratori.

Lavoro in Deutsche Bank

Deutsche Bank pubblica sempre offerte di lavoro e tirocini in banca, anche per le sedi in Italia. Al momento, ad esempio, sono in corso varie ricerche di personale per assunzioni in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. La ricerca è rivolta prevalentemente a laureati e laureandi in ambito economico finanziario, dotati di una buona conoscenza della lingua inglese e di competenze informatiche, anche senza esperienza.

Elenco delle figure ricercate

MILANO

Business Product Manager;

Client Service Executive – Execution Desk;

Customer Service DB Easy;

Portfolio Analyst, AVP;

Profilo Junior;

Profilo Professional;

Sales Coverage Support Analyst;

Sales Coverage Support Analyst;

Segment Specialist.

ALTRE SEDI

Branch Manager – Torino;

Consulente Investimenti – Torino;

Customer Service – Bologna, Casatenovo (Lecco), Vercurago (Lecco).

Formazione del personale

La banca investe molto nella formazione delle Risorse Umane. I percorsi formativi, che vanno dai corsi in aula alle attività a distanza e all’autoformazione, a seconda delle esigenze specifiche dei lavoratori, sono articolati nelle seguenti tipologie:

Di Base, per integrare i nuovi collaboratori formandoli sui vari aspetti del Gruppo e del suo business;

Professionali, per acquisire competenze tecniche nelle principali aree operative, ovvero sportello, titoli e finanza, e fidi;

Commerciali, per approfondire gli aspetti legati alla conoscenza di prodotti e servizi della banca, e alle modalità di relazione con i diversi target di clientela;

Manageriali, per migliorare la gestione sia delle risorse umane che commerciale dei punti di vendita da parte dei responsabili;

Come avviene la selezione

Le selezioni Deutsche Bank prevedono prima una intervista e una sessione di Assessment Center, senza prove tecniche. Per i profili esperti, invece, la Direzione HR del Gruppo si occupa di un’attenta valutazione del CV ed effettua colloqui individuali.

Come candidarsi

Per le assunzioni e altre offerte di lavoro Deutsche Bank gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, Deutsche Bank Lavora con noi, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.