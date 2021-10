Come candidarsi per lavorare in ATM Milano

Ecco nuove opportunità per lavorare per l’ATM – Azienda Trasporti Milanesi. Vediamo come candidarsi alle offerte di lavoro.

L’azienda

ATM S.p.A. Azienda Trasporti Milanesi è una Società per Azioni interamente partecipata dal Comune di Milano, che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Milano e in 46 comuni della città metropolitana. Gestisce, inoltre, il controllo della sosta su strada, i parcheggi di interscambio, il servizio di bike sharing “BikeMi”, il Sistema Integrato di Controllo del Traffico e del Territorio (“SCTT”) e le zone a traffico limitato “Area B” e “Area C” del capoluogo lombardo.

L’Azienda gestisce: le 4 linee della metropolitana milanese, le 19 linee della rete tranviaria urbana, le 4 linee della rete filoviaria milanese, la funicolare Como-Brunate, il MeLA per l’ospedale San Raffaele e 160 linee autobus (a cui si aggiungono 15 linee del servizio Radiobus di Quartiere). Impiega 10.275 persone. Nel 2020 ha trasportato 421,7 milioni di passeggeri, numeri dettati dall’evoluzione della pandemia COVID-19, impiegando 10.364 persone.

Offerte di lavoro ATM Milano

Le offerte di lavoro in ATM sono rivolte a diplomati e laureati, preferibilmente ma non necessariamente in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 legge 68/99 o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 legge 68/99. Le risorse selezionate lavorano nel territorio di Milano e Provincia, sia part time che full time.

Posizioni disponibili

Diplomati ad indirizzo Tecnico

L’offerta è rivolta a diplomati a indirizzo elettronico, elettrotecnico, meccatronico o elettromeccanico, interessati a lavorare nell’ambito della manutenzione.

Junior Railway Signalling Integrator Engineer

Per giovani laureati in ingegneria elettronica, telecomunicazioni, elettrotecnica, informatica, che conoscano gli apparati di controllo e automazione in ambito ferroviario. Devono essere in grado di redigere ed eseguire procedure di collaudo di sistemi di controllo e automazione. Inoltre devono possedere ottime capacità di analisi e interpretazione degli elementi per trovare soluzioni efficaci ad eventuali problemi.

Tecnici Sala Operativa H24

Per giovani con diploma ad indirizzo telecomunicazioni, elettronica, informatica, elettrotecnica e il possesso della patente di guida B. Richieste conoscenze in ambito sistemi di supervisione SCADA, ATS, NMS e VMS, comunicazioni integrate e infrastrutture informatiche fisiche e virtuali, sistemi operativi Windows e Linux, e pacchetti software Microsoft. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e festivi.

Tecnici manutentori impianti di trasporto verticale

La ricerca è rivolta a persone con attestato professionale o diploma di perito elettrico, elettrotecnico, elettronico o elettromeccanico. Devono possedere il certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato ai sensi del DPR n. 1767 del 24/12/1951 rilasciato dal Prefetto in corso di validità e abilitazione PES e PAV per la sicurezza nei lavori elettrici come previsto dalla norma CEI 11-27. Inoltre devono saper leggere e comprendere schemi elettrici, oleodinamici, meccanici e specifiche tecniche inerenti agli impianti montascale, scale mobili, ascensori e conoscere le norme tecniche UNI EN 81-40, UNI EN 81-20, 81-50, 81-28, 81-70, 81-71, 81-80, 13015, CEI EN 60204, DPR n. 162 del 1999 e s.m.i., D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i, Direttiva 2014/33/UE.

Conducenti con esperienza

Richiesti diplomati, con la patente di guida di categoria D/DE e la Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone (CQC). Con pluriennale esperienza maturata in società di TPL o nel settore Gran Turismo. Sono disponibili a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi, e conoscono la lingua inglese.

Conducenti di linea Part Time

Si cercano diplomati, in possesso della patente D/DE e della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone. Si richiedono la disponibilità al lavoro su turni rotativi, anche notturni e festivi, e la conoscenza della lingua inglese.

Conducenti Nord Est Trasporti

Si possono candidare autisti con patente DE e carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone con carta tachigrafica e avere esperienza di guida maturata in società di TPL o nel settore Gran Turismo. Richiesto il diploma, la conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi.

Altre offerte di lavoro ATM

Responsabile Unità Direzione Lavori;

Ingegnere Assistente CSP CSE;

Production Manager;

OT System Administrator;

Senior Railway Signalling System Engineer;

Cybersecurity System Administrator;

System Administrator Posta Elettronica Office 365;

Citrix System Administrator;

Ingegnere Progettazione Rotabili Ferro;

Manutentore Autobus – NET s.r.l.;

Progettista Junior Impianti di Armamento;

Capo Servizio Funicolare Como Brunate;

Manutentori Rotabili Ferro;

Conducenti Mezzi Eccezionali Rail Diagnostics;

Tecnici Impianti di Segnalamento Ferroviario;

Operatore Manutenzione Scambi Tranviari;

Tecnico Trazione;

Tecnico Elettromeccanico dei Sistemi di Alimentazione.

Professioni e carriere

Esercizio;

Ingegneria dei rotabili;

Impianti fissi e sistemi;

Rete Commerciale;

Comunicazione e marketing;

Risorse Umane;

Logistica;

Finanza amministrazione e controllo;

Settore legale;

Audit;

Patrimonio e affari generali.

Selezioni

E’ prevista una prima la valutazione delle candidature pervenute online: i candidati il cui profilo corrisponde ai requisiti richiesti per la posizione da coprire vengono contattati per un colloquio telefonico e seguirà un’intervista attitudinale e motivazionale. I candidati selezionati saranno invitati a tenere colloqui tecnici, prove pratiche e visite mediche.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro ATM visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte dell’Azienda Trasporti Milanesi, ATM Lavora con noi, e inviare il curriculum vitae tramite l’apposito form online.