Ci sono molte banche che ricercano nuovo personale in questo periodo. Ecco come candidarsi e dove inviare il curriculum.

Per lavorare in banca è possibile inviare in tuo curriculum presso gli Istituti di Credito che in questo periodo cercano nuovo personale. In questo articolo ti daremo tutte le informazioni necessarie e i link dove inviare il cv.

Lavorare in banca

In questo periodo ci sono molte opportunità di lavoro in banca. Gli accordi, il regolamento e i verbali interpretativi in materia di Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione (F.o.c.), costituito con l’art. 31 del ccnl 19 gennaio 2012 dalle Parti nazionali, ha l’obiettivo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile nel settore del credito e l’intento di garantire una riduzione dei costi, per un periodo determinato, alle imprese bancarie che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.

Inoltre, diversi Gruppi bancari hanno dato avvio a piani di uscite volontarie di personale e per il turn over. E’ il caso di Ubi Banca, BNL, Intesa SanPaolo e Unicredit, solo per citarne alcuni.

Figure professionali richieste

Tra i profili maggiormente richiesti ci sono consulenti e promotori finanziari, operatori di sportello, gestori di filiale e addetti alla clientela per privati oppure per aziende. Altre posizioni riguardano i ruoli di credit manager, risk manager, responsabile marketing, direttore di filiale e vice direttore, oppure il personale che si occupa di auditing, ufficio legale, relazioni con l’estero, risorse umane, IT e così via.

Come candidarsi per lavorare in banca

Ti consigliamo di registrare il tuo curriculum vitae all’interno delle banche dati che usano gli istituti di credito per conservare i dati dei potenziali candidati. E’ necessario accedere al sito dell’Istituto di Credito e cliccare sulla voce ‘Lavora con noi’. Qui si trovano appositi form online che permettono di registrare i propri dati.

Quindi puoi visitare i siti web degli istituti di credito, accedere alle sezioni riservate alla opportunità di impiego, individuare quelle che ti interessano e proporre la tua candidatura. Oppure, quando il sistema lo consente, inviare un’autocandidatura, in vista di prossime ricerche di personale.

Assunzioni in banca

Per facilitare la ricerca ecco un elenco di banche alle quali accedere tramite le pagine web riservate al reclutamento dei principali istituti di credito e Gruppi bancari e finanziari.

Accedi alla sezione “Lavora con noi”, e verificare le offerte di lavoro attive, e seguire le modalità per inviare la candidatura (compilazione di moduli online, contatti e-mail a cui mandare il curriculum vitae, strumenti web per caricare il proprio cv nelle banche dati ecc.) ed è possibile rispondere online agli annunci di interesse.

Elenco delle principali banche che assumono