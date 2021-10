Come diventare Assistente Sociale e trovare lavoro

Ecco una guida per come si diventa Assistente Sociale, dal percorso di formazione all’iscrizione all’albo. Di seguito alcuni consigli per trovare lavoro.

L’assistente sociale

Un assistente sociale, nei vari ordinamenti giuridici, è un professionista che opera nel campo del lavoro sociale (social work) e dei servizi sociali. L’assistente sociale è un professionista che opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative, per l’esercizio dell’attività è inoltre necessario iscriversi ad apposito albo professionale, istituito nel 1993.

Le prerogative, sono stabilite dalla legge 23 marzo 1993 n. 84, è dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. La suddivisione in due sezioni – A “Assistente sociale specialista” B “Assistente sociale” dell’Albo Professionale non ha, ad oggi, trovato riscontri, se non in casi isolati, nello svolgimento dell’attività professionale.

Formazione

La professione dell’assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria, l’attività dell’Assistente Sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

Il percorso formativo dell’assistente sociale è strutturato su più livelli:

scuola secondaria superiore: diploma di liceo socio-psicopedagogico (facoltativo)

laurea triennale (obbligatorio per l’accesso alla sezione B dell’Albo)

master di primo livello (facoltativo)

laurea magistrale (obbligatorio per l’accesso alla sezione A dell’Albo)

master di secondo livello (facoltativo)

dottorato di ricerca (formalmente non obbligatorio, ma de facto necessario per accedere alla carriera di docente)

Esame di Stato

Per poter iscriversi all’Ordine degli Assistenti Sociali della propria Regione è necessario superare l’esame di stato che permette di accedere all’albo nella sezione A oppure B, a seconda del percorso formativo fatto.

ASSISTENTE SOCIALE (Albo Sezione B)

L’esame di suddivide in 4 prove:

due esami scritti;

una prova orale;

una prova pratica.

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (Albo Sezione A)

L’esame è costituito da 3 prove:

due esami scritti;

una prova orale.

Attività

L’assistente sociale generalmente opera in aree di conoscenza scientificamente fondate all’interno delle scienze sociali.

Gli interventi dell’assistente sociale, in generale, si possono distinguere a seconda dei ruoli:

ruolo tecnico: funzioni inerenti ai servizi di ricerca, assistenza tecnica e sociale. Svolgono attività volta a fornire elementi di giudizio, applicando principi e metodi propri di scienze, arti e discipline tecniche o un’attività di natura tecnico professionale, sempre che manchino i requisiti per l’inquadramento nel ruolo professionale;

ruolo professionale: mansioni proprie della loro professione con piena autonomia pur nel rispetto degli obblighi derivanti della natura del rapporto di pubblico impiego che è un rapporto di lavoro subordinato.

Sono molteplici le aree di intervento che possono coinvolgere un assistente sociale. Il lavoro di questo professionista può essere svolto sia nell’ambito sociale o integrato con la sanità, sia nel settore amministrativo e contabile della P.A.. Le principali categorie di utenza che frequentano i servizi sociali sono:

minori

persone con problematiche psicosociali (tossicodipendenze di ogni tipo, salute mentale, ecc.)

disabili

immigrati

anziani

famiglie in difficoltà

persone con a carico pene detentive alternative.

L’assistente sociale può operare in diversi settori ed enti sia pubblici che privati. Tra questi ricordiamo:

enti di ricerca e di formazione (università, fondazioni, istituti di cultura superiore, scuola secondaria superiore, etc.);

enti di integrazione socio-sanitaria, tra cui:

consultorio,

unità multidisciplinari per l’età evolutiva (UMEE) e unità multidisciplinari per l’handicap dell’età adulta (UMEA),

dipartimenti di salute mentale (DSM),

servizio per le tossicodipendenze,

Unità valutative distrettuali e geriatriche (UVD e UVG),

azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera;

Enti di risocializzazione:

T.U. presso Tribunale per i minorenni;

Ministero della giustizia (ufficio servizi sociali minorenni -USSM- e servizio sociale adulti – UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna-)

comunità di accoglienza

amministrazione penitenziaria

Enti locali:

Ministero dell’interno/prefettura, ecc.

regione, provincia, comune ed altri enti locali

strutture residenziali e semi-residenziali per anziani, adulti, inabili e minori,

organizzazioni del terzo settore (o privato sociale), cooperative, fondazioni, associazioni, impresa sociale, centri sociali

libero professionista (anche come ricercatore in proprio, associato oppure convenzionato con enti pubblici e privati di ricerca sociale e di servizio sociale)

centri per l’impiego (inserimento lavorativo dell’utenza svantaggiata).

Albo assistenti sociali

Per lavorare come Assistente Sociale è indispensabile avere l’iscrizione all’Albo. Nei casi in cui qualcuno operi senza essere iscritto all’albo si parla di esercizio abusivo della professione che può essere denunciata alle autorità Giudiziarie. Per iscriversi rivolgersi al Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, il quale coordina le attività dei 20 Ordini Regionali.

Retribuzione

Se impiegata nel settore pubblico, la figura professionale sottoscrive generalmente un contratto di 36 ore settimanali che garantisce uno stipendio iniziale di circa 1.300 euro al mese netti a cui si aggiungono indennità e mensilità aggiuntive. Per quanto riguarda il settore privato lo stipendio può variare in base al ruolo, alle responsabilità e all’anzianità, partendo da una retribuzione iniziale di 1.300/1.400 Euro al mese netti. Infine chi svolge l’attività come libero professionista ha un guadagno che varia in base ai clienti che riesce a gestire.