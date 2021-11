Come funziona il portale PNRR “Italia Domani”

Il Governo ha pubblicato il portale PNRR “Italia Domani” dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con Italia Domani il Paese avrà una pubblica amministrazione più efficiente e digitalizzata. I cittadini italiani beneficeranno di trasporti più moderni, sostenibili e diffusi. Gli investimenti e le riforme di Italia Domani renderanno il Paese più coeso territorialmente, con un mercato del lavoro più dinamico e senza discriminazioni di genere e generazionali. La sanità pubblica sarà più moderna e vicina alle persone.

Italia Domani fa parte di Next Generation EU, un progetto di rilancio economico dedicato agli stati membri. L’Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi.

Che cos’è il Portale PNNR

Il portale PNRR “Italia domani” è un sito del Governo che consente di consultare lo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il cittadino può richiedere informazioni e ricevere notizie su investimenti e novità su progetti da realizzare.

Il nuovo sito sul PNRR è diviso in sei sezioni:

priorità trasversali;

missioni;

risorse;

investimenti;

riforme;

piano complementare.

Vi sono poi le aree in cui trovare le principali notizie, sempre in aggiornamento, dove scaricare i documenti e la sezione FAQ.

1) Priorità trasversali

Nella sezione del sito “Priorità trasversali” è possibile informarsi su investimenti nelle nuove generazioni per garantire l’accesso ai servizi di assistenza all’infanzia, migliorare il sistema scolastico e invertire il declino di natalità del Paese.

2) Missioni

In questa area del portale PNRR si illustrano i principali interventi contenuti in “Italia Domani”, suddivisi nelle 6 missioni di cui si compone il Piano. Le missioni sono:

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Istruzione e ricerca

Inclusione e coesione

Salute

3) Risorse

All’interno di questa sezione di “Italia Domani” è consultabile un prospetto delle risorse finanziarie disponibili per ogni missione, con l’indicazione delle risorse aggiuntive stanziate all’interno del Fondo Complementare. L’Unione europea ha stanziato 191,5 mld di euro per il PNRR italiano grazie a sovvenzioni e prestiti dell’RRF (Recovery and Resilience Facility), il fondo dedicato a contrastare gli effetti della pandemia.

L’Italia, a conferma dell’impegno concreto per la ripartenza, integra l’importo con 30,6 mld di euro attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo Stato, per un totale di 222,1 mld.

Su queste risorse sono finanziati gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Tutti gli interventi previsti saranno realizzati entro 5 anni.

4) Investimenti

Nell’area investimenti del sito è possibile consultare facilmente gli oltre 150 progetti d’investimento contenuti nel PNRR. Gli investimenti previsti dal Piano hanno l’obiettivo di rilanciare la produttività del Paese e la crescita dell’economia italiana, per renderla più digitale, dinamica, sostenibile e inclusiva.

5) Riforme

Le linee di intervento del PNRR sono accompagnate da una strategia di riforme che vogliono potenziare equità, efficienza e competitività del Paese. Le riforme sono parte integrante del Piano perché fondamentali per l’attuazione degli interventi. Sono previste tre tipologie di riforme: riforme orizzontali, riforme abilitanti e riforme settoriali.

6) Piano Complementare

In questa sezione del sito viene illustrato il piano complementare stilato dal Governo per la ripresa economica con schede e indicazioni su tutti i progetti. Il Piano Complementare prevede delle linee d’intervento addizionali sugli stessi temi del PNRR.

Faq e documenti da scaricare

Le ultime sezioni del portale PNRR sono quelle in cui trovare le notizie in aggiornamento o i documenti relativi al Piano. Nella sezione FAQ che potete visualizzare in questa pagina, vi sono invece le risposte ufficiali del Governo alle domande più frequenti sul PNRR e sul Piano Complementare.