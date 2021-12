Come partecipare al Concorso ATA ex LSU

A breve sarà pubblicato il bando per un nuovo concorso destinato al personale ATA ex LSU che porterà nuove assunzioni per i lavoratori socialmente utili della scuola.

Il concorso è inserito nella Legge di Bilancio 2022. La procedura concorsuale servirà a coprire i posti residuati dall’ultimo bando per gli ex LSU ATA. Ecco tutte le informazioni sul concorso ATA che sarà bandito e sulle novità.

Concorso ATA ex LSU

Negli emendamenti inseriti nel testo della manovra relativi al settore scolastico previsti dalla Legge di Bilancio 2022, è presente un emendamento che autorizza il MIUR a bandire un nuovo concorso per assumere i c.d. ATA ex LSU. Si tratta degli ex Lavoratori Socialmente Utili, impiegati dalle scuole nel personale ATA ai sensi dell’art. 23 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, in parte stabilizzati presso cooperative private a cui sono stati appaltati i servizi di pulizia nelle scuole.

Il Ministero dell’Istruzione ha già bandito due selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di queste figure. La prima era finalizzata all’inserimento di 11.263 collaboratori scolastici con almeno 10 anni di servizio. A questo concorso si è aggiunto poi un secondo bando ATA ex LSU per le assunzioni di altri 1.591 lavoratori con almeno 5 anni di servizio. Con la nota n. 26615 del 26 agosto 2021, il MIUR ha poi autorizzato per il personale ATA le supplenze sui posti ex LSU residuati dalla procedura.

Il concorso previsto da questo nuovo emendamento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Bando

L’internalizzazione degli ex LSU personale ATA era stata prevista già dall’art. 58, comma 5-septies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. L’emendamento alla Legge Bilancio va a sostituire con un nuovo testo relativo la precedente procedura concorsuale. Pertanto il nuovo bando ATA servirà ad assumere, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale con almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, comprensivi degli anni 2018 e 2019, nei servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, che non ha potuto partecipare alle procedure di internalizzazione per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

Al termine della procedura concorsuale sarà pubblicata una graduatoria nazionale, da utilizzare per l’immissione in ruolo sui posti residuati. La stessa sarà utilizzata anche per la nomina, a domanda e nell’ordine della medesima graduatoria nazionale, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie.

Requisiti

un diploma di scuola secondaria di primo grado;

almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, nei servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Assunzione

Le assunzioni degli ATA ex LSU avranno decorrenza dal 1° settembre 2022 e saranno a tempo indeterminato. Potranno essere effettuate anche con orario part time. Al personale immesso in ruolo non sarà riconosciuto il servizio prestato alle dipendenze delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari.