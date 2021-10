Come partecipare al Progetto Piccoli per assunzioni nei Comuni

Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli Comuni italiani.

È entrato nel vivo il progetto “P.I.C.C.O.L.I. – Piani di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l’innovazione locale”, iniziativa realizzata nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, uno degli strumenti della politica di coesione finanziati dall’Unione europea attraverso i fondi strutturali e di investimento europei.

Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e l’affiancamento alle amministrazioni locali, è stato illustrato oggi a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Progetto P.I.C.C.O.L.I.

Questo intervento fa parte di un ampio ventaglio di iniziative del Governo e in particolare del Dipartimento della funzione pubblica a supporto dei Comuni, i più penalizzati in questi anni dal blocco del turnover e dalla contrazione della spesa per investimenti sul capitale umano. Ora l’inversione di marcia è netta, grazie al progetto P.I.C.C.O.L.I., agli altri realizzati grazie ai fondi strutturali e soprattutto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in gran parte già tradotti in norme, con le semplificazioni, le nuove e rapide modalità di reclutamento per il personale Pnrr, i percorsi di carriera più fluidi, il rafforzamento della formazione.

Il progetto P.I.C.C.O.L.I. ha visto arrivare 1.502 manifestazioni di interesse (1.399 singole e 103 in forma aggregata), per un totale di 1.988 Comuni con meno di 5.000 abitanti. Gli ambiti tematici più selezionati sono stati bilanci, contabilità, gestione del personale e riscossione dei tributi (24%), smart working (22%), acquisti e appalti pubblici (19%), semplificazione (18%), gestione associata servizi locali (17%).

Assunzioni nei Comuni

In questi ultimi anni si è evidenziata una carenza di organico nei Comuni, per cui è diventato urgente assumere nuove figure anche grazie allo sblocco del turnover. Il reclutamento del personale da assumere nei piccoli Comuni avverrà in tempi rapidi e con modalità più semplici. La riforma dei concorsi pubblici approvata dal Governo, infatti, ha introdotto diverse novità per i concorsi, sia per quelli in atto che per i prossimi bandi in uscita, per renderli più veloci e semplificarli.

Obiettivi

rafforzamento delle capacità organizzative e del personale dei piccoli Comuni, che potranno così assolvere assolvere gli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e le funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali;

adeguamento alle dinamiche di innovazione e di trasformazione digitale;

crescita della programmazione e della gestione dell’amministrazione del territorio e dello sviluppo locale.

Quando partiranno le assunzioni

L’Anci sta attualmente supportando i Comuni nella progettazione partecipata dei Piani di intervento: 471 enti hanno già trasmesso il piano al Dipartimento della funzione pubblica, 552 hanno ultimato il percorso di analisi dei fabbisogni e 612 sono al lavoro.

Sono in corso le interlocuzioni con Formez PA individuato come soggetto attuatore, che fornirà sostegno per la transizione amministrativa e digitale delle amministrazioni.