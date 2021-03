Come risparmiare sulla spesa: i consigli di esperti manager

Fare la spesa non è facile e spesso può rivelarsi dispendiosa. Ma ci sono tanti modi per risparmiare e utilizzare questi soldi per altri acquisti. La spesa più importante è quella che si fa tutti i giorni al supermercato e quando abbiamo una famiglia numerosa gli importi incidono molto di più.

In questo articolo proviamo a suggerirvi alcuni modi per risparmiare sulla spesa.

Il metodo suggerito dagli esperti manager

I manager gestiscono il magazzino della spesa. Come? Per le grandi aziende quando devono acquistare materie prime si regolano in modo tale da comprare il minimo indispensabile. Non spendono soldi inutili per evitare di lasciare a deposito il materiale in avanzo.

Quindi l’idea e tenere i magazzini semivuoti acquistando ogni volta ciò che occorre quotidianamente per la produzione. Ma c’è anche da dire che ci sono aziende che acquistano prodotti all’ingrosso sui quali viene applicato lo sconto. Queste operazioni di marketing vengono lanciate ai dai supermercati. E’ bene approfittare dell’occasione verificando prima se si tratta di un prodotto che utilizziamo spesso e se c’è una lunga scadenza. Attenzione perché spesso i prodotti in offerta sono proprio quelli che hanno una scadenza breve.

Ritornando al sistema manageriale ossia dell’acquisto ‘minimo indispensabile per la produzione’ con riduzione degli sprechi, è stato introdotto prima dai manager di Toyota e a seguire è stato adottato da tutte le grandi aziende.

Come fare la spesa casalinga

Quando andiamo al supermercato siamo condizionate a comprare quantità esagerate di alcuni prodotti. Perché pensiamo ‘potrà servire’. Se si tratta di prodotti a lunga conservazione ancora peggio perché pensiamo ‘li consumeremo’. Ecco che arriviamo alla cassa e ci troviamo a pagare un bel conto. Ma poi riusciremo davvero a consumarli entro la scadenza? Quante volte vi è capitato di buttare prodotti scaduti?

Quindi è un errore spendiamo prima senza tenere conto di questi fattori. Il nostro consiglio è di essere attenti a cosa comprare e preparare una lista da rispettare. In questo modo vedremo che l’importo medio dei nostri scontrini si abbasserà, garantendoci di tenere sempre qualche soldo in più nel portafoglio.