Le competenze tecniche nel mondo del lavoro, anche conosciute con il termine inglese “hard skills”, fanno riferimento alle abilità che si sviluppano svolgendo un determinato ruolo professionale.

Queste rivelano agli esaminatori il livello di abilità e specializzazione della persona, in relazione alla posizione per la quale si candida.

Le capacità e competenze tecniche sono uno dei punti fondamentali del CV, quindi devono saltare subito agli occhi del lettore. In questo articolo, tratteremo come inserire le giuste competenze nel curriculum e aumentare notevolmente le probabilità di essere contattati per un colloquio di lavoro.

Ma quali sono le competenze tecniche più richieste nel mondo del lavoro?

Avere requisiti e competenze tecniche è un vantaggio per chi è in cerca di un lavoro. Per questo motivo vi suggeriamo le più richieste dalle aziende.

Hard Skill

Per il curriculum saranno evidenti le hard skills cioè le competenze tecniche di cui stiamo parlando.

In passato, queste conoscenze venivano attribuite solo alle figure professionali classicamente definite tecniche: informatici, meccanici, ingegneri e matematici. Oggi, invece, ogni professione richiede un numero più o meno elevato di conoscenze tecniche. Infatti, anche le professioni più semplici devono fare i conti con la tecnologia sia nel campo dell’insegnamento che dalla ristorazione che comprende tutto il settore alberghiero.

Le competenze tecniche devono essere dimostrabili con attestati oppure certificazioni.

Tra le conoscenze più richieste troviamo la produzione di video e audio, il cloud computing e lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili. Ma non solo. Molto richiesto è il project management, la capacità di ragionamento analitico e la pianificazione finanziaria. A queste si aggiungono contabilità ed esperienza nell’ambito delle risorse umane.

Soft Skills

Le soft skills comprendono quelle competenze tecniche necessarie per utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e quelle necessarie per applicarle e svilupparle.

Le possiamo considerare abilità più teoriche che pratiche, in quanto sono frutto delle attitudini personali, culturali e delle esperienze vissute dal singolo soggetto piuttosto che frutto di studi o competenze acquisite.

Tra le soft skills troviamo:

flessibilità e capacità di adattamento;

problem solving;

motivazione e orientamento agli obiettivi;

creatività e proattività;

capacità di lavorare sotto pressione;

gestione del tempo e capacità di organizzazione;

capacità di lavorare in team.

Con questi nostri consigli il vostro curriculum sarà impeccabile e avrete più opportunità di entrare nel mondo del lavoro.