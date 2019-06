Comune di Milano: Concorsi pubblici per 1000 assunzioni

Il Comune di Milano ha approvato il nuovo piano di assunzioni previste entro il 2019. Vediamo nel dettaglio tutte le informazione e come candidarsi.

A breve partiranno le selezioni relative al nuovo piano di assunzioni approvato dal Comune di Napoli. Le risorse ricercate sono 1000 e saranno inseriti entro il 2019. I concorsi pubblici sono destinati per 1000 posti di lavoro.

1000 posti di lavoro – concorsi pubblici 2019 – Comune di Milano

Il Comune di Milano in un recente comunicato visibile sul sito istituzionale ha pubblicato la notizia che a breve saranno indetti concorsi pubblici per l’assunzione di 1000 dipendenti in vari settori comunali. Infatti la Giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato un nuovo programma di assunzioni da portare a termine entro il 2019.

Nuove opportunità di lavoro per i giovani residenti nella Regione Lombardia. L’inserimento di nuove risorse contribuirà a migliorare i servizi ai cittadini milanesi.

Il programma di inserimento occupazionale riguarda l’intesa siglata, a maggio scorso, dal Comune milanese e dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Csa B Rsu, in quanto la maggior parte delle risorse andranno ad occupare i posti vacanti dei dipendenti che a breve andranno in pensione. Nell’accordo sono previsti 994 inserimenti assunzioni a tempo indeterminato per garantire il turn over del personale, la copertura di 5 posti di lavoro in ottemperanza della legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa al diritto al lavoro dei disabili, e l’inserimento di 16 dipendenti mediante procedure di mobilità.

Naturalmente le prime assunzioni riguarderanno le graduatorie relative a concorsi precedenti. Per i posti di lavoro restanti saranno indetti nuovi bandi pubblici di selezione.

Le aree da coprire

Le nuove risorse sono destinate a coprire il ruolo di Agenti di Polizia Municipale, personale scolastico. Nel dettaglio:

300 posti (circa) per impiegati amministrativi, per potenziare le attività di front e back office; 98 posti per operai, che dovranno garantire la manutenzione tempestiva e di qualità per scuole, edifici e spazi pubblici; 71 posti per geometri; 69 posti per architetti e ingegneri, che si occuperanno del grande cambiamento urbanistico che sta vivendo la città; 66 posti per educatrici per scuole, asili nido e scuole dell’infanzia; 223 (circa) posti nella Polizia Municipale, di cui 15 per ufficiali, 108 per agenti.

Come inviare la candidatura

Per candidarsi è necessario registrarsi e accedere alla piattaforma del Comune di Milano alla sezione ‘Concorsi’. Inviare la richiesta relativa al profilo disponibile e di interesse e attendere risposta dall’ente. Tutte le comunicazioni e le informazioni saranno pubblicate su https://www.comune.milano.it/