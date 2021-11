Concorsi ACI per 298 assunzioni. Come partecipare

Sono stati riaperti i due concorsi indetti dall’Automobile Club d’Italia (ACI) per complessive 298 assunzioni in ambito amministrativo.

Le selezioni erano partite nel 2019, ma l’ACI ha comunicato la modifica e la riapertura dei termini per entrambi i concorsi. La sede delle prove avranno luogo a Roma.

A chi è rivolto

I nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato sono rivolti a diplomati e laureati da inserire in diverse sedi. La domanda deve essere inviata entro il 29 novembre 2021. Vediamo i bandi e le informazioni per candidarsi.

Assunzioni Concorsi ACI

235 posti nell’area C, livello economico C1, profilo amministrativo, a tempo indeterminato presso sedi territoriali e centrali dell’ente; 63 posti nell’area B, livello economico B1, profilo amministrativo, a tempo indeterminato presso varie sedi periferiche e centrali dell’ente.

Segnaliamo che, nel concorso per l’area C, il 30% dei posti è riservato al personale di ruolo e, sul concorso per l’area B, opera la riserva del 50% dei posti per la medesima categoria.

Requisiti

cittadinanza italiana o di paese appartenente all’Unione Europea o altra categoria indicata nei bandi;

godimento dei diritti politici e civili;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

idoneità fisica alla mansione.

Titoli di studio da presentare

laurea o laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento e titoli esteri equipollenti.

Concorso ACI 63 posti (area B)

diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) o titolo equipollente di 5 anni; i diplomi conseguiti all’estero saranno considerati utili purché equipollenti.

Si rende noto che i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del bandi oggetti di modifica già pubblicati sul sito ACI (5 dicembre 2019 per concorso area C e 10 gennaio 2020 per concorso area B) e permanere alla data di immissione in servizio. Per ulteriori dettagli rimandiamo ai bandi allegati.

Selezione

La selezione per i concorsi ACI prevedono due prove d’esame, una scritta e una orale.

Concorso ACI 235 posti (area C)

La prova scritta prevede un questionario di 100 domande a risposta multipla sulle seguenti discipline:

diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico, al procedimento amministrativo e ai contratti pubblici;

diritto civile (contratti, obbligazioni e diritti reali di garanzia, disciplina dei beni mobili registrati).

La prova orale verterà sulle materie della prova scritta e sul vigente Statuto dell’ACI. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

ACI Concorso 63 posti

La prova scritta prevede un questionario di 60 domande sulle seguenti discipline:

elementi di diritto amministrativo;

cultura generale;

elementi di diritto civile;

elementi di informatica;

lingua inglese;

quesiti di carattere attitudinale.

La prova orale verterà sulle materie previste per la prova scritta e sul vigente Statuto dell’ACI, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente generali/atti generali.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione ai concorsi ACI per 298 assunzioni dovrà essere entro il 29 novembre 2021.

Le domande regolarmente presentate entro i termini di scadenza previsti dai bandi originari sono valide a tutti gli effetti e non dovranno essere ripresentate.

Bandi concorsi ACI

Gli interessati ai concorsi sono invitati a leggere con attenzioni i bandi sotto allegati e pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29-10-2021:

Altre informazioni

Nella Gazzetta Ufficiale “Concorsi ed Esami” del 4 gennaio 2022 e sul sito dell’Ente, sarà comunicata la data, ora e modalità di svolgimento della prova, nonché dell’elenco dei candidati esclusi per mancanza dei requisiti previsti dal bando. L’elenco sarà pubblicato in forma anonima con indicazione del numero di protocollo della domanda. La prova orale avverrà secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito.