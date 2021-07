Concorsi ATS Bergamo: come candidarsi per le assunzioni

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Bergamo (Lombardia) ha indetto due concorsi per nuove assunzioni. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Bergamo (Lombardia) ha indetto due concorsi per nuove assunzioni a tempo indeterminato e pieno.La domanda dovrà pervenire entro fino al 15 Luglio 2021. Ecco tutte le informazioni per candidarsi ai concorsi.

CONCORSI ASSUNZIONI ATS BERGAMO

L’ATS Bergamo ha indetto, infatti, due concorsi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato delle seguenti risorse:

n.1 Assistente Tecnico Programmatore da assegnare al Servizio Informatico Aziendale (SIA) – Cat.C;

n.3 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro da assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) – Cat.D. Prevista la riserva di 1 posto alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 68/1999 e di 1 posto a favore dei Volontari delle FF.AA.

Requisiti generali

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici per alcuni profili

ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE

diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto.

TECNICI PREVENZIONE AMBIENTE

laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro oppure altri titoli indicati nel bando;

iscrizione al relativo albo/ordine professionale.

Selezione

In base al numero di domande che saranno pervenute è prevista una prova preselettiva. Le procedure selettive prevedono prima la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed una orale, vertenti sugli argomenti indicati nei singoli bandi.

ATS BERGAMO

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) ha il compito di attuare la programmazione definita a livello regionale e di assicurare, con il concorso di tutti i soggetti erogatori, i Livelli Essenziali di Assistenza. Essa garantisce la tutela della salute dei propri cittadini sia in forma individuale che collettiva.

Come inviare la domanda

Le domande di ammissione ai concorsi per assunzioni ATS Bergamo dovranno essere presentate all’Agenzia Tutela della Salute

Via Gallicciolli, 4 – 24121 – Bergamo (BG) entro le ore 12,00 del 15 Luglio 2021 tramite una delle seguenti modalità:

presentazione a mano all’Ufficio protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00;

tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

attraverso l’utilizzo della posta certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: [email protected]

Documenti da allegare

certificazione idonea a comprovare il possesso del requisito specifico di ammissione richiesto;

tutte le certificazioni, relative ai titoli, che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice;

certificazioni riguardanti il possesso di titoli che conferiscano il diritto a riserva o preferenza ai sensi della L. 68/99 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, e s.m.i.;

elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;

eventuali pubblicazioni;

copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;

ricevuta del pagamento della tassa concorso dell’importo di € 10.

Info bandi

Per ulteriori informazioni ai concorsi per assunzioni ATS Bergamo è possibile consultare i bandi, pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 15-06-2021: