Sono stati indetti tre bandi di concorso per assunzione presso il Comune di Bari. Vediamo tutte le informazioni utili e come candidarsi.

I bandi di concorso sono stati indetti dal Comune di Bari e prevedono l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di risorse in vari profili professionali. E’ possibile candidarsi e inviare la domanda entro il 25 Marzo 2021. Vediamo tutte le altre informazioni e come candidarsi.

Assunzioni Comune di Bari

Il Comune di Bari ha indetto 3 concorsi per 67 assunzioni a tempo pieno e indeterminato nei seguenti ruoli professionali:

n.20 Istruttori Amministrativi Finanziari – Cat. C1, famiglia professionale amministrativa. si segnala la riserva di dieci posti al personale interno in servizio presso il Comune di Bari;

n.12 Funzionari Specialisti Contabili – Cat. D1, famiglia professionale amministrativa. si segnala la riserva di sei posti al personale interno in servizio presso il Comune di Bari;

n.35 Istruttori di Polizia Locale – Cat. C1, famiglia professionale vigilanza. si segnala la riserva di diciassette posti al personale interno in servizio presso il Comune di Bari.

Requisiti

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale di età previsto per il collocamento in pensione (escluso gli interni);

idoneità fisica agli impieghi e alle specifiche mansioni;

godimento dei diritti politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziamento per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, – la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio

militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985).

Requisiti specifici

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI FINANZIARI

– diploma di Maturità.

FUNZIONARI SPECIALISTI CONTABILI

– laurea I livello (L) appartenente alle classi: L16 Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, L18 Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, L33 Lauree in Scienze Economiche, L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, L41 Lauree in Statistica oppure altri titoli indicati nel bando, sotto allegato.

ISTRUTTORI POLIZIA LOCALE

patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli, patente di cat. B per coloro che

hanno conseguito la medesima prima del 26/4/1988, ovvero, se conseguita da tale data, patente di

guida di cat. B e patente di cat. A senza limiti;

ulteriori requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche della polizia municipale;

diploma di Maturità.

Selezione

E’ prevista una prova preselettiva qualora il numero di domande di partecipazione risultasse superiore a 250 per ciascun concorso.

Previste prove d’esame scritte, fisiche ed orali. Solo per i Funzionari Specialisti Contabili è prevista anche la valutazione dei titoli.

Come candidarsi

Per partecipare ai concorsi per assunzioni Comune di Bari è necessario presentare le domande in modalità online tramite il sito https://www.comune.bari.it/bandi-di-concorso entro il 25 Marzo 2021. Cliccare sul concorso alle seguenti voci di interesse:

concorso istruttori amministrativi finanziari

concorso funzionari specialisti contabili

concorso istruttori polizia locale

Alle domande è necessario allegare la ricevuta del versamento della tassa di concorso pari a 10,00 euro.

Bandi

Tutti gli interessati ai concorsi per assunzioni Comune di Bari sono invitati a leggere con attenzione i bandi sotto allegati, pubblicati per estratto sulla GU n.15 del 23-02-2021.

Tutte le successive comunicazioni inerenti ai concorsi e alle graduatorie finali, saranno pubblicate sul sito del Comune nella sezione ‘MENU > Bandi e concorsi > Bandi di concorso’.