Concorso Guardia Forestale Sardegna per diplomati, come candidarsi

Il nuovo Concorso Guardia Forestale Sardegna è aperto a diplomati per l’inserimento di 78 unità. Vediamo tutte le informazioni contenute nel bando e come candidarsi.

E’ stato indetto un bando di Concorso Guardia Forestale Sardegna rivolto a giovani con diploma previsto dal Piano triennale di assunzioni personale 2021-2023.

Per il Corpo Forestale della Regione Sardegna è necessario coprire i posti di Categoria C tramite l’utilizzo di una procedura concorsuale esterna. In totale, i posti previsti per il nuovo Concorso Guardia Forestale Regione Sardegna sono 78.

Guardia Forestale

La Guardia Forestale si occupa di:

vigilanza su caccia, pesca e pascolo;

gestione ambientale;

gestione urbanistica;

vigilanza su paesaggio, beni demaniali e salute pubblica.

Profilo

Superato il concorso il profilo di inserimento è di “Agente”, da inquadrare nell’Area A – Livello retributivo A1.

Requisiti

diploma di scuola secondaria di II grado

età compresa tra i 18 ed i 30 anni

Selezione

Il concorso si articola in diverse prove:

prova scritta;

prova orale;

accertamenti psico-fisici;

corso di formazione con superamento di esami tecnico-pratici.

Prova scritta

La prova scritta prevede un questionario da 50 domande a risposta multipla, a cui rispondere in un tempo massimo di 60 minuti.

Materie

norme e principi fondamentali sull’ordinamento e sullo Statuto della Regione sarda;

principi generali relativi alla “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda” di cui alla L.R. n. 26 del 05.11.1985;

elementi di diritto dell’ambiente e della tutela del paesaggio;

elementi di legislazione forestale;

ecologia forestale e di selvicoltura generale e speciale, con particolare riferimento ai boschi della Sardegna;

legislazione nazionale e regionale in materia di incendi boschivi e sulla protezione civile;

procedura sanzionatoria amministrativa di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689;

elementi di diritto e di procedura penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l’attività di polizia giudiziaria;

normativa venatoria nazionale e regionale;

normativa sulla pesca marittima e nelle acque interne.

Criteri di valutazione

risposta corretta: 0,5 punti;

mancata risposta o multipla: 0 punti;

risposta errata: -0,17 punti.

La prova scritta prevede un punteggio massimo di 25 punti e si intende superata con una votazione minima pari a 15/25.

Prova orale pratica

riconoscimento delle specie più comuni di flora e di fauna esistenti in Sardegna;

capacità di utilizzare il navigatore “Aree tutelate”, presente sul sito istituzionale “SardegnaGeoportale”;

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;

lingua sarda;

lingua inglese.

inoltre, anche questa prova prevede un punteggio massimo di 25 punti e si intende superata con una votazione minima pari a 15/25.

Corso di formazione retribuito

Il corso di formazione prevede il medesimo trattamento economico previsto per gli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, come riportato nell’Art. 13 del bando.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione può essere presentata tramite Pec e Spid attraverso il portale Concorsi Smart della Regione Sardegna, seguendo le istruzioni riportate negli Art. 4 e 5 del bando.