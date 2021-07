Concorso Ospedale San Pio Benevento. Come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Campania grazie al concorso per assistenti amministrativi dell’Ospedale San Pio di Benevento.

L’Ospedale San Pio di Benevento ha indetto un concorso per selezionare 10 assistenti amministrativi – categoria C, da assumere a tempo indeterminato. La domanda deve essere inviata entro il 29 Luglio 2021. Ecco il bando e le informazioni utili per candidarsi.

Requisiti

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale). Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la vigente normativa;

godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza provvedimenti di destituzione, dispensa, licenziamento presso pubbliche amministrazioni.

Si segnala che sul concorso è prevista la riserva a favore dei volontari delle Forze Armate.

Selezione

In base al numero di domande pervenute si procederà ad una prova preselettiva con test a risposta multipla.

Le selezione proseguiranno con la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d’esame: una scritta, una pratica e una orale.

Per conoscere le materie oggetto d’esame e la modalità di valutazione rimandiamo alla lettura del bando disponibile a fine articolo.

Ospedale San Pio di Benevento

La nascita risale alla metà del ‘900; tuttavia, la sua storia vanta radici ben più antiche. Infatti, nel 1615 nacque, nelle vicinanze di Porta dei Rettori, l’ospedale “San Diodato” dell’Ordine dei Fatebenefratelli che, pur avendo una spiccata fisionomia religiosa, in realtà dipendeva dall’amministrazione comunale. Dopo alterne vicende, che videro più volte la soppressione del nosocomio e rapporti complessi tra l’amministrazione cittadina e i Fatebenefratelli, nel 1893, contestualmente alla fondazione dell’Ospedale Sacro Cuore da parte del sovracitato Ordine il Comune affidò la gestione dell’Ospedale San Diodato a medici laici.

L’Ospedale è stato oggetto nel corso degli anni di opere di ampliamento e ristrutturazione, ed oggi è composto da 6 padiglioni che, unitamentealle varie aree di collegamento, occupano nel loro complesso una superficie di circa sessantamila metri quadrati.

Dal 2018, per effetto del DCA n. 54 del 2017, l’Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento, ha mutato la propria denominazione in Azienda Ospedaliera “San Pio” – Benevento in seguito all’annessione del Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso Maria dei Liguori di Sant’Agata dei Goti.

Domanda

Per candidarsi al concorso per amministrativi dell’Ospedale San Pio di Benevento inviare la domanda entro il giorno 29 Luglio 2021 – [email protected]

Documenti da allegare

documento di identità valido;

documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di 10,00 Euro.

copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta Facsimile) e firmata della domanda prodotta tramite il portale.

Documenti specifici

decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina Servizio presso ASL / PA come dipendente);

certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili o tempi

aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n.104;

pubblicazioni effettuate.

Per ulteriori informazioni consultare il bando pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29-06-2021. Altre comunicazioni per le prove d’esame, l’elenco dei candidati ammessi e la graduatoria verranno pubblicate esclusivamente sul sito dell’Ospedale, nella sezione ‘Bandi di concorso’.