Concorso OSS IPAB di Cartigliano: come candidarsi

Un concorso OSS è stato indetto dall’IPAB di Cartigliano, situata in provincia di Vicenza (Veneto), per l’assunzione di 4 persone.

Il concorso OSS indetto dall’IPAB di Cartigliano è aperto acandidati in possesso della licenza di scuola media e della qualifica di operatore socio sanitario. La domanda dovrà essere inviata entro il 20 Settembre 2021. Ecco tutte le informazioni utili per candidarsi.

Concorso OSS IPAB di Cartigliano

Il concorso è finalizzato per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS – Operatori Socio Sanitari:

3 posti di OSS da assumere a tempo pieno, destinato al servizio interno alla struttura; 1 posto di OSS da assumere a tempo parziale, destinato al servizio domiciliare del territorio o interno all’Ente.

Requisiti

età non inferiore a 18 anni idoneità fisica all’impiego;

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’UE o cittadinanza tra quelle ammesse dal bando;

inclusione nell’elettorato attivo politico;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per aver conseguito lo stesso impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

dichiarazione riguardante il vaccino Covid-19 e disponibilità a sottoporsi al vaccino;

possesso della licenza di scuola media e aver assolto l’obbligo scolastico;

patente di guida di categoria B;

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario rilasciato da un Centro di formazione professionale regionale.

Si precisa, inoltre, che sul concorso opera la riserva prioritaria di 2 posti a favore dei volontari delle Forze Armate.

Selezione

E’ prevista una prova preselettiva in caso di numerose domande.

I candidati saranno poi sottoposti a due prove d’esame: una scritta e una orale/pratica, vertenti sulle materie indicate nel bando disponibile a fine articolo.

Ipab di Carigliano

La Casa di Riposo di Cartigliano è un Centro Servizi Socio Sanitario Residenziale. Nasce per sostenere e assistere gli anziani non autosufficienti e autosufficienti, residenti nel territorio, in un clima familiare, assicurando tutti i confort.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso per OSS all’IPAB di Cartigliano deve essere presentata entro le ore 12,00 del 20 Settembre 2021 a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected]

Documenti da allegare